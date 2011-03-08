ورود مواد محترقه به کشور سازمان یافته است

کاظم قجاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سالهای اخیر مراسم چهارشنبه آخر سال دچار انحراف شده و با روشهای نامناسبی در ایران برگزار می شود به نحوی که به جای ایجاد سرور موجبات وحشت و نگرانی مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شیوه های شناخته شده برگزاری این مراسم به دست فراموشی سپرده شده و به جای آن اکنون از روشهای جدیدی استفاده می شود که متناسب با فرهنگ و آیین ایران نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به راهکارهای موجود برای کاهش اثرات زیانبار این مراسم گفت: اطلاع رسانی و آموزش روشهای واقعی و درست برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، شناسایی اماکن پرخطر در این روز و افزایش تعداد کارشناسان فرهنگی در آنجا و برپایی جشن چهارشنبه سوری به شکل سنتی در برخی نقاط شهر از جمله این راهکارهاست.

وی اظهار کرد: همچنین برخورد با افرادی که هر ساله این رویداد سنتی را به چالش می کشند از دیگر مواردی است که همواره باید مورد توجه نیروهای انتظامی قرار گیرد.

قجاوند با اشاره به ورود مواد محترقه به کشور گفت: برخی گروهها به صورت سازمان یافته اقدام به این کار می کنند که باید با حضور به موقع ماموران از اقدامات آنان جلوگیری کرد.