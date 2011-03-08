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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۴

رئیس جمهور از یگان تشریفات نیروی انتظامی سان دید

رئیس جمهور از یگان تشریفات نیروی انتظامی سان دید

رئیس جمهور در حاشیه ششمین همایش سراسری مدیران ترافیک کشور از یگان تشریفات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سان دید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد که برای حضور در این همایش به محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رفته قبل از ورود به محل برگزاری همایش مدیران ترافیک کشور از یگان تشریفات نیروی انتظامی سان دید.

بنا بر این گزارش قرار است رئیس جمهور از نمایشگاه جانبی این همایش نیز بازدید داشته باشد.

گفتنی است در این همایش سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سردار مومنی فرماندهی راهور نیروی انتظامی، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و وهاب درویش مدیرعامل جدید متروی تهران حضور دارند.

کد مطلب 1269509

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