هنوز با آرزوهایی که اعضای شورای سیاستگذاری دارند فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یکماه در موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران، مجموعه آزادی، خانه هنرمندان و کشورهایی مانند سوریه، لبنان، اتریش، فرانسه، غنا و.. برگزار شد. گفتگوی زیر با عباس میرهاشمی دبیرکل سومین جشنواره تجسمی فجر در مورد ویژگی‌های این دوره است:

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: جشنواره امسال را در مقایسه با دو دوره قبلی چگونه ارزیابی کردید؟

ـ عباس میرهاشمی: از جهت کمی و کیفی جشنواره تجربه سوم ما و پایه‌های آن در دو دوره قبلی گذاشته شده بود. در این چند دوره بهره‌مندی‌های خوبی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی و..انجام دادیم. در مراسم اختتامیه نیز دبیر چهارمین دوره معرفی شد و بنظر می‌رسد یک سال، زمان مناسبی برای بهتر برگزارشدن جشنواره خواهد بود تا تمام مسئولان با آرامش فکری بیشتری کار را دنبال کنند و رشته‌های بخش بین‌المللی جشنواره نیز افزایش پیدا کند.

این اقدام‌ها می‌تواند باعث رشد جشنواره شود و آن را در جایگاه خود قرار دهد. بهرحال در هر دوره یکی از رشته‌های تجسمی به دلیل برگزاری دوسالانه در جشنواره حضور نداشت. در این دوره هم به همین دلیل رشته مجسمه‌سازی را نداشتیم. ما در پی این هستیم که تقویم دوسالانه‌ها تنظیم شود تا برنامه‌ریزی مناسبی برای عدم تداخل دوسالانه‌ها و جشنواره تجسمی فجر بوجود بایید و از این پس بتوانیم شاهد حضور همه رشته‌ها باشیم.

*یکی از مسائلی که برخی از هنرمندان به آن اشاره می‌کردند، نبود برخی از هنرمندان پیشکسوت در جشنواره و نبود اعتماد لازم از سوی جامعه تجسمی به این جشنواره بود. فکر می‌کنید چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد تا اطمینان لازم از سوی هنرمندان تجسمی به این رویداد جلب شود؟

ـ به یقین جشنواره با تمام اهمیت و زحماتی که برای آن کشیده شده است با آرزوهایی که اعضای شورای سیاست‌گذاری برای آن دارند، فاصله دارد و به همین دلیل باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و ظرف زمانی مناسبی برای رسیدن به این آرمان‌ها درنظر گرفت.

یکی از بحث‌هایی که هنرمندان را در جشنواره‌ها دخیل می‌کند، برنامه‌ریزی دقیق است. وقتی برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد، می‌توان جلسات بیشتری برگزار کرد و ارتباط بهتری میان مسئولان و هنرمندان شکل می‌گیرد که به غنی‌تر شدن جشنواره منجر می‌شود. خیلی از هنرمندان به این نحو تشویق می‌شوند با جشنواره همراه شوند.

هرچند حضور آنها را در بخش‌های مختلف نمایشگاه و داوری‌ها داشتیم و من قبول ندارم حضور این قشر کم بوده است اما می‌تواند بیشتر باشد که با برنامه‌ریزی و گذشت زمان قطعا جشنواره به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌شود. قطعا هرچه بر عمر جشنواره افزوده شود، کیفیت برگزاری آنهم بهتر می‌شود.

*امسال علاوه ‌بر داخل کشور آثار جشنواره تجسمی فجر در چند کشور دیگر به نمایش گذاشته شد. رایزنی‌هایی صورت گرفته است تا در آینده شاهد برگزاری نمایشگاههای مشترک و ارتباط هنرمندان این کشورها با ایران باشیم؟

ـ یکی از اهداف جشنواره تجسمی فجر، ایجاد تعامل در حوزه تجسمی با هنرمندان دیگر کشورها است. این شش نمایشگاه خارجی یک قدم اولیه بود و با توجه به نگاه شورای سیاست‌گذاری قرار است از دوره‌های آینده نمایشگاه‌های استانی و خارجی با کیفیت بالاتر، متنوع‌تر و کارآمدتر برگزار شوند. مواردی هم قرار است به عنوان پیش‌نویس به شورای سیاست‌گذاری پیشنهاد شود تا جذابیت بیشتری برای حضور هنرمندان خارجی در جشنواره‌های آینده داشته باشیم.

*این موارد چه هستند؟

ـ نمایشگاه جانبی پیشکسوتان، برگزاری کارگاه، ارائه مقاله و سخنرانی و..که شورای سیاست‌گذاری باید آنها را تایید کند.

*بعد از دو دوره هنر جدید به صورت غیررقابتی و تنها با شش اثر در سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه شد. برای حضور این رشته در دوره‌های بعد چه تصمیم‌هایی گرفته شده است؟

ـ قرار است بازخورد این نمایشگاه مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه آن در فراخوان‌ جشنواره‌های بعدی منعکس شود. یک بازنگری به دور‌های قبلی منجر به برنامه‌ریزی بهتری می‌شود اما نظر شخصی من این است هنر جدید در کشور ما دوره بلوغ خود را طی می‌کند و آرام آرام از پیشکسوتان باید استفاده کرد تا مسیر آن هموار و درست طی شود.

ضمن آنکه باید آثار خوبی تولید شود و نیاز به یک جریان‌سازی مناسب دارد. اگر بخواهیم بدون توجه به این زیرساخت‌ها یکدفعه آثار این رشته را به صورت رقابتی و با تعداد زیاد وارد جشنواره کنیم، ممکن است نتوانیم برنامه حساب شده‌ای برای آن داشته باشیم. در مورد هنر جدید باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد. اجرای کارهای مفهومی پرهزینه است و نیاز به یک مدیرتولید و فضای مناسب دارد. بنابراین باید آرام‌آرام در این حوزه پیش رفت تا این جریان در گستره هنرهای تجسمی جایگاه خود را پیدا کند.



