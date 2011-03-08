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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

تقدیر از سه پیشکسوت /

حسن حبیبی تقدیر شد/ حضور نیافتن حبیبی در مراسم به علت کسالت

حسن حبیبی تقدیر شد/ حضور نیافتن حبیبی در مراسم به علت کسالت

حسن حبیبی به عنوان عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز 17 اسفند در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور مورد تقدیر قرار گرفت اما وی به دلیل کسالت در مراسم حاضر نبود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌ابراهیم حبیبی متولد 1315 تهران، وزیر ارشاد دولت موقت، مسئولیت وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت دادگستری و همچنین معاون اولی رئیس جمهور از جمله مسئولیت های وی پس از انقلاب اسلامی بوده است.

حسن‌ حبیبی دارای مدرک دکتری حقوق و جامعه‌شناسی است و در سال 69 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

وی همچنین عضو هیئت ‌امنای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران‌، عضو هیئت ‌امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی‌، عضو کمیسیون ملّی یونسکو (ایران‌)، عضو دیوان داوری (لاهه‌) و دریافت‌کنندۀ نشان استقلال در سال 76 است.

حبیبی کتابهای بسیاری در حوزه های مختلف روش شناسی و فرهنگ و حقوق دارد که از آن جمله می توان به دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی‌، افضل‌الجهاد، دیالکتیک و روش‌شناسی‌، عهدین‌، قرآن و علم، جامعه‌، فرهنگ‌، سیاست‌، در آیینۀ حقوق‌: مناظری از حقوق بین الملل‌، حقوق تطبیقی و جامعه‌شناسی ، حسب حال یک دانشجوی کهن‌سال‌ و .. اشاره کرد.

حسن حبیبی در حال حاضر رئیس بنیاد ایران شناسی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از جمله حقوق‌دانانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش‌نویس متن قانون اساسی را تهیه کرد.
 
از نشانها و جوایزی که به حبیبی اهدا شده است می توان به دکتری افتخاری جامعه شناسی دانشگاه تهران، نشان عالی استقلال استادی افتخاری دانشگاه دولتی ترکمن (ترکمنستان)، استادی افتخاری دانشگاه علوم انسانی بیشکک (قرقیزستان)، مدال دانشگاه دولتی تفلیس (گرجستان)، دکتری افتخاری آکادمی علوم ارمنستان و دکتری افتخاری دانشگاه دولتی تاجیکستان اشاره کرد.
کد مطلب 1269516

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