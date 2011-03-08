حسن حبیبی تقدیر شد/ حضور نیافتن حبیبی در مراسم به علت کسالت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌ابراهیم حبیبی متولد 1315 تهران، وزیر ارشاد دولت موقت، مسئولیت وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت دادگستری و همچنین معاون اولی رئیس جمهور از جمله مسئولیت های وی پس از انقلاب اسلامی بوده است.

حسن‌ حبیبی دارای مدرک دکتری حقوق و جامعه‌شناسی است و در سال 69 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

وی همچنین عضو هیئت ‌امنای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران‌، عضو هیئت ‌امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی‌، عضو کمیسیون ملّی یونسکو (ایران‌)، عضو دیوان داوری (لاهه‌) و دریافت‌کنندۀ نشان استقلال در سال 76 است.

حبیبی کتابهای بسیاری در حوزه های مختلف روش شناسی و فرهنگ و حقوق دارد که از آن جمله می توان به دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی‌، افضل‌الجهاد، دیالکتیک و روش‌شناسی‌، عهدین‌، قرآن و علم، جامعه‌، فرهنگ‌، سیاست‌، در آیینۀ حقوق‌: مناظری از حقوق بین الملل‌، حقوق تطبیقی و جامعه‌شناسی ، حسب حال یک دانشجوی کهن‌سال‌ و .. اشاره کرد.

حسن حبیبی در حال حاضر رئیس بنیاد ایران شناسی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از جمله حقوق‌دانانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش‌نویس متن قانون اساسی را تهیه کرد.