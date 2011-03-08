اولین وزیر فرهنگ و آموزش عالی انقلاب تقدیر شد/ کارنامه علمی شریعتمداری

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتمداری اولین وزیر فرهنگ و آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی است. وی در سال 1302 در شیراز متولد شد و پس از اخذ دیپلم در شیراز به آموزگاری پرداخت. وی در سال 1330 کارشناسی رشته قضایی و در سال 1332 کارشناسی فلسفه و علوم تربیتی را از دانشگاه تهران گرفت. سپس از امتیاز شاگرد اولی استفاده کرده و به همراه دیگر شاگردان اول دیگر دانشگاهها به آمریکا رفت.

دکتر شریعتمداری در سال 1335 کارشناسی ارشد در دانشگاه میشیگان و دو سال بعد دکتری فلسفه و تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی از دانشگاه تنسی را دریافت کرد. پس از مراجعت به ایران به عضویت هئیت علمی دانشگاه شیراز در آمد و در سال 1344 پس از انتقال به دانشگاه اصفهان به مقام استادی رسید.

علی شریعتمداری انجمن علمی علوم تربیتی و روانشناسی را تاسیس کرده است و استاد رشته تعلیم و تربیت و از مفاخر فرهنگی ایران است. وی گام های موثری در جهت احیای رشته تعلیم و تربیت در جامعه دانشگاهی برداشته و آثار علمی بسیاری از خود به یادگار گذاشته است.

شریعتمداری 22 کتاب و مقالات بسیاری در حوزه تعلیم و تربیت نگاشته که از آن جمله می توان به آمادگی تربیتی معلمان مدارس ابتدایی در ایران، انقلاب فرهنگی و آزادی دانشگاه، تعلیم و تربیت اسلامی، رسالت دانشگاه و تعهد روشنفکر، مقدمه روانشناسی، نقد و خلاقیت در تفکر و ... اشاره کرد.

دکتر شریعتمداری مسئولیتهای متعددی از جمله تصدی وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد در آغاز انقلاب اسلامی، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، ریاست فرهنگستان علوم و مسئول گروه علوم انسانی در شورای عالی پژوهش کشور را برعهده داشته است.

علی شریعتمداری در سال 1381 در دومین همایش چهره های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار در عرصه تعلیم و تربیت برگزیده و معرفی شد.