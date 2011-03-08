نیامدن کرش از اختیار فدراسیون خارج بود/ آخرین وضعیت پرونده پارتی شبانه

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با رد هرگونه اختلاف بین وی و علی کفاشیان پیرامون تصمیم گیری های فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوبی بین مدیریت فدراسیون فوتبال وجود دارد و طرح اینگونه اختلافات تنها برای فاصله انداختن بین مسئولان فدراسیون است.

وی افزود: فدراسیون فوتبال و مجموعه هیئت رئیسه این فدراسیون در راستای سند چشم انداز برنامه های خود را پیش می برد و امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده بتوانیم دریک سال باقیمانده از عمر مدیریت فدراسیون فوتبال گام های بلندی را در جهت موفقیت های این رشته پرطرفدار برداریم.

گفتگوی اختصاصی مهر را با مهدی تاج نفر دوم فدراسیون فوتبال را می خوانید:

* خبرگزاری مهر: آقای تاج، با سلسله ناکامی های فوتبال ملی ایران در سال 89 افکار عمومی انتظار داشت تا با انتخاب یک سرمربی بزرگ برای تیم ملی تا حدودی این ناکامی ها کمرنگ شود اما با گذشت چند ماه هنوز تیم ملی سرمربی ندارد و این وضعیت به سوژه ای ملال آور و خسته کننده تبدیل شده و مردم و علاقه مندان فوتبال از این بابت دلخورند و فدراسیون را مقصر این کم کاری می دانند، پاسخ شما چیست؟

- تاج: ببنید، فدراسیون پیگیری های لازم را از طریق کمیته روابط بین الملل انجام داده و حتی به گزینه خوبی هم رسیدیم ولی اینکه کارلوس کرش مشکلات خانوادگی را مطرح کرد و به ایران نیامد این دیگر از اختیار ما خارج بود. او زمان زیادی را از ما گرفت که قابل جبران هم نبود.

* ولی می گویند عوامل دیگری در پاسخ منفی "کرش" نقش داشته است؟

- من این موضوع را نه رد می کنم نه تایید. آنچه به حوزه فوتبال مربوط می شود مذاکرات و توافقاتی بوده که با کرش انجام شد ولی او درنهایت از آمدن به ایران صرفنظر کرد.

* یعنی باید پرونده کرش را بسته شده تلقی کنیم؟

-او پس از رد درخواست ایران علاقه مندی خود را برای همکاری به گونه ای دیگر با فدراسیون فوتبال اعلام کرد ولی شرایط مورد نظر او با شرایط ما مغایر بود و تاکنون با او به توافقی در این زمینه نرسیده ایم.

* خبرهایی از مذاکرات فدراسیون فوتبال با مربیان ترک شنیده می شود؟

- بله، این مذاکرات را رد نمی کنم و کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با استراتژی جدیدی درحال مذاکره با این مربیان است. این را هم بگویم که برای تیم ملی قحطی مربی خارجی وجود ندارد و خیلی ها دوست دارند به ایران بیایند و در تیم ملی کار کنند.

* گفته می شود شما مذاکراتی با فاتح تریم ، گونش و دنیزلی انجام داده اید؟

- بهتراست فعلا اسمی ازهیچ مربی برده نشود ولی مذاکرات با مربیان مطرح ترکیه به طور جدی از طریق کمیته بین الملل در حال انجام است.

* یعنی سرمربی آینده تیم ملی از ترکیه خواهد بود؟

- هنوزهیچ چیز مشخص نیست و تا توافقات نهایی در این زمینه انجام نشود نمی توان بطور قطعی در این باره اظهارنظر کرد.

* یکی از انتقاداتی که در بحث انتخاب سرمربی خارجی به فدراسیون فوتبال وارد است نداشتن استقلال لازم برای انتخاب گزینه نهایی است، گفته می شود سازمان تربیت بدنی نیز در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت هایی دارد؟

- آقای سعیدلو اعلام کرده اند هر تصمیمی که فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه بگیرد آن را می پذیرد و همواره نیز حمایت همه جانبه خود از جمله حمایت های مالی برای انتخاب سرمربی تیم ملی اعلام کرده که تصور می کنم ایشان موضع اصولی داشته اند و همواره از فدراسیون فوتبال حمایت کرده اند.

* یعنی سازمان دخالتی در انتخاب سرمربی تیم ملی نخواهد داشت؟

- به اعتقاد من تصمیمی که فدراسیون بگیرد سازمان موافق آن خواهد بود و این طورنیست که سازمان بخواهد نظر خود را به فدراسیون تحمیل کند.

* با مشکلاتی که برای انتخاب سرمربی خارجی وجود دارد باز هم استراتژی فدراسیون گزینه خارجی است؟

- ببینید، این تصمیمی است که کمیته فنی اتخاذ کرده و در شرایط فعلی سرمربی خارجی را به نفع فوتبال ملی می داند ولی نه هر مربی خارجی را. کمیته فنی به دنبال گزینه قوی، مستدل و مناسب برای تیم ملی است که مذاکرات برای پیدا کردن چنین گزینه ای ادامه دارد.

* تصور نمی کنید این انتخاب به سوژه ای خسته کننده برای مردم تبدیل شده و حتی برخی از آن به نفع خود بهره برداری تبلیغاتی می کنند؟

- به هرحال پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی یک پروسه زمان بر و حساس است که باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد آن تصمیم گیری شود. تیم ملی فعلا رویداد مهمی در پیش ندارد و به همین خطر فدراسیون فوتبال در نظر دارد در نهایت آرامش و با دقت به دنبال گزینه مناسب برای هدایت تیم ملی باشد.

* برای تیم امید چه برنامه ای دارید و آیا آقای جلالی گزینه اصلی است؟

- اولویت اصلی فدراسیون انتخاب سرمربی تیم امید است و آقای جلالی گزینه اصلی فدراسیون فوتبال است. ایشان برنامه هایشان به صورت مکتوب به فدراسیون ارائه کرده اند که درحال بررسی آنها هستیم.

* آیا برنامه های آقای جلالی برای فدراسیون قابل اجراست؟

- درخواست های ایشان جنبه ماهوی دارد که باید روی آنها فکر شود و ببینیم تا چه اندازه می توانیم آنها را انجام دهیم. آقای کفاشیان خواسته است این درخواست ها درکمیته فنی بررسی شود و نظر نهایی در اختیار فدراسیون قرار بگیرد.

* آقای جلالی روی چه مسائلی تاکید داشتند؟

- اینکه همه ایشان را بخواهند و از او حمایت کنند. اینکه اختلافی بین فدراسیون و کمیته المپیک وجود نداشته باشد و سازمان و فدراسیون از برنامه های ایشان حمایت کنند.

* به نظر نمی رسد اینها خواسته های زیادی باشد؟

- خواسته های زیادی نیست، ولی برخی درخواست های ایشان نیاز به یک هماهنگی ویژه بین تمامی این دستگاه ها دارد که امیدواریم بتوانیم چنین تعاملی را با سایر بخش های دیگر با تیم امید داشته باشیم.

* آقای جلالی اعلام کرده تا پایان فصل در تیم فولاد خواهد ماند آیا این با برنامه های فدراسیون و تیم امید تداخل ندارد؟

- این موضوع قابل مذاکره است. به هرحال تیم فولاد تا پایان فصل نه به دسته اول سقوط می کند و نه قهرمان می شود. بنابراین می توانیم با مذاکره نظر باشگاه فولاد را هم جلب کنیم.

* گفته می شود که آقای شفق مسئولیت تیم امید را بر عهده خواهد گرفت؟

- فدراسیون چنین قصدی را دارد چرا که اعتقاد داریم ایشان برای تیم امید نافذ است و می توانیم از تجربیات و مدریت آقای شفق برای هدایت تیم امید در مسیر سختی که برای صعود به المپیک دارد استفاده ویژه ای ببریم.

* احتمال دارد برای تیم ملی بزرگسالان هم چنین مدیری انتخاب شود؟

- همه چیز به انتخاب سرمربی تیم ملی بستگی دارد. اگر احساس کنیم که وجود چنین مدیری به تیم ملی کمک می کند حتما در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

* احتمال حضور شما به عنوان مدیر تیم ملی بزرگسالان به چه اندازه است؟

- بنده زمانی که مسئولیت ریاست کمیته تیم های ملی را برعهده داشتم به طور همزمان علاوه بر مسئولیت نایب رئیسی وظایف این کمیته را هم برعهده داشتم که تصور می کنم تا حدودی برای من سنگین بود و به همین خاطرتصمیم ندارم دوباره درتیم ملی مسئولیتی برعهده بگیرم.

* به نظر می رسد در یک سال اخیر نقش کمیته فنی در تصمیم گیری های فدراسیون پر رنگ تر شده این در حالیست که پیش از این کمیته تیم های ملی چنین نقشی را داشت، آیا این تغییر استراتژِی باعث تضعیف کمیته تیم های ملی نشده است؟

- به هرحال اعضای کمیته فنی جزو چکیده های فوتبال ایران هستند و نقطه نظراتشان برای فدراسیون صائب و قابل وثوق است و به تازگی اغلب تصمیم گیری ها بر اساس نظرات این کمیته اتخاذ می شود اما این دلیل تضعیف جایگاه کمیته تیم های ملی نیست و این کمیته هم کمافی السابق نقش خود را در تصمیم گیری ها دارد .

* کمیته فنی در حالی جلسات خود را به تیم ملی بزرگسالان اختصاص می داد که تیم های جوانان و امید هم فاقد سرمربی هستند؟

- بله، این انتقاد وارد است، تمرکز اصلی فدراسیون درحال حاضر انتخاب سرمربی تیم امید است چرا که اعتقاد داریم زمان لازم برای انتخاب سرمربی تیم ملی و جوانان وجود دارد و نداشتن سرمربی چندان برای این تیم ها آسیب زننده نیست.

* گفته می شود فدراسیون در صدد بازنگری در اساسنامه فدراسیون فوتبال است؟

- نه، چنین برنامه ای در دستور کار فدراسیون نیست.

* اما آقای کفاشیان بارها نسبت به اشکالاتی که در اساسنامه وجود دارد و اختیارات رئیس فدراسیون را محدود کرده، انتقاد کرده اند؟

- بنده به عنوان نایب رئیس در جریان تغییری در اساسنامه نیستم و درصورت نیاز این مسئله باید درمجمع عمومی فدراسیون مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

* شما ریاست کمیته تخلفات حرفه ای بازیکنان فوتبال را برعهده دارید اما از فعالیت این کمیته خبری نیست؟ آیا پرونده ای برای رسیدگی ندارید یا ترجیح می دهید فعالیت های خود را رسانه ای نکنید؟

- حوزه وسیع فوتبال با چنین گستردگی بدون پرونده نمی شود ولی ترجیح می دهیم مسائل مورد طرح در این کمیته رسانه ای نشود .



* موضوع تخلف فوتبالی هایی که در پارتی شبانه دستگیر شدند به کجا کشید ؟

- پرونده این بازیکنان در حال حاضر در مراجع قضایی مفتوح است و تا زمانی که آنها رایی در این زمینه صادر نکردند ترجیح می دهیم این پرونده مسکوت بماند.

* یکی از موضوعات روز فوتبال کشور بحث حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال است، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال در این زمینه برنامه های اساسی دارد تا مبالغ بیشتری از این راه درآمدزایی کند؟

- ببینید، به اعتقاد من با چنین موضوع مهمی باید با خردمندانه برخورد شود و با تندروی و جبهه گیری مشکلی حل نمی شود. در بحث حق پخش دو موضوع اهمیت ویژه ای دارد اول اینکه این مسئله قانونی است و دوم اینکه مبلغی که به فدراسیون اختصاص می یابد کافی نیست.

* یعنی می گویید فاصله زیادی بین مبلغی که صدا و سیما پرداخت می کند و رقمی که کشورهای اطراف ایران از همین راه به دست می آورند فاصله زیادی وجود دارد؟

- نمی گویم فاصله زیاد است اما اعتقاد دارم حق واقعی فوتبال هم پرداخت نمی شود. فدراسیون فوتبال امروز 13 میلیارد تومان از این راه جذب درآمد دارد که با کشورهای همسایه فاصله دارد.

* به نظر می رسد صدا و سیما هم در این زمینه با موانع قانونی روبروست و بیش از این قادر به پرداخت مبالغ بیشتر نیست؟

- آنها حرفشان این است که فدراسیون و صدا و سیما حرفشان را از طریق رسانه ها مطرح نکنند بلکه این صحبت ها بیشتر رو در رو همراه با دلیل و منطق باشد. آنها می گویند به هرحال بزرگترهایی هستند که در این میان وساطت کنند و موضوع به طریق مسالمت آمیزی حل شود.

* به نظر می رسد صدا و سیما معتقد است مبلغ حق پخش را باید از طریق تبلیغات جذب کند و راهکار قانونی دیگری در این زمینه وجود ندارد؟

- بله، آنها چنین محدودیت هایی را دارند و ناگزیرند این مبلغ را از طریق تبلیغات تلویزیونی و پیرامونی مسابقات جذب کنند و طبیعی است در این زمینه با محدودیت هایی روبرو باشند. بنده به شخصه معتقدم این مشکل متوجه صدا و سیما نیست بلکه باید موضوع را از طریق مجلس پیگیری کرد.

* یعنی مجلس باید این موضوع را قانونی کند؟

- دقیقا. مجلس باید در این بحث ورود پیدا کند و در کمیسیون تلفیق پولی که به اداره باشگاه ها تخصیص می دهد را به طور مستقیم در اختیار باشگاهها قرار دهد.

* یعنی برای باشگاه ها بودجه جداگانه در نظر گرفته شود؟

- امروز مجلس پولی را که به وسیله دولت به باشگاه ها اختصاص می دهد می تواند به طریق دیگری این پول را به حقوق شناخته شده فوتبال و به خود باشگاه ها بدهد تا آنها بتوانند هزینه های جاری خود را تامین کنند. این پول می تواند شامل حق پخش، تبلیغات دور زمین و حتی واگذاری ورزشگاه ها به باشگاه ها باشد. به اعتقاد من با این شیوه فوتبال می تواند مثل بقیه دنیا خود را اداره کند و این انتقاد که باشگاه ها تنها "هزینه زا" دارند، دیگر متوجه آنها نباشد.

* فکر می کنید تا چه اندازه این راهکار قابل اجراست؟

- به هرحال من فکر می کنم این راهکاری است که باید به سمت آن برویم و در کنار آن با منطق می توانیم با صدا و سیما هم وارد مذاکره شویم و این مشکل را به نوع دیگری حل کنیم.

* به نظر می رسد فدراسیون رایزنی هایی را هم با شبکه های خارجی انجام داده؟

- بله ما مذاکراتی داشتیم که حاضرند با چند برابر قیمت حق پخش مسابقات لیگ برتر را از ما بخرند ولی این موضوع هم موانع قانونی خودش را دارد.

* از تغییرات کمیته داوران تا چه اندازه رضایت دارید و آیا مسئول جدید توانسته انتقادات داوری را کاهش دهد؟

* به اعتقاد من شرایط بهتر از گذشته است و تا حدودی انتقادات از داوری کاهش یافته است. به هرحال لیگ هر چه به روزهای پایانی خود نزدیک تر می شود حساسیت ها هم افزایش می یابد. باید مراقبت از داوری در کمیته داوران بیشتر شود این خواست همه است و کمیته داوران باید این خواست را اجابت کند.

* و سئوال آخر اینکه برخی کمیته های فدراسیون نظیر کمیته روابط بین الملل، کمیته داوران و کمیته تیم های ملی هنوز به صورت سرپرست اداره می شود، آیا تصمیم ندارید مسئولان ثابتی را برای این کمیته ها انتخاب کنید؟

- چرا باید فکری هم برای این کمیته ها بکنیم و مسئولان این کمیته ها هرچه زودتر مشخص شوند تا مدیریت ها با ثبات و قوی به کار خود ادامه دهند.

