چلسی مقابل "بلکپول" به برتری رسید/ اختلاف با صدر جدول کمتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان دوشنبه شب با رویارویی تیمهای چلسی و بلکپول به اتمام رسید. این بازی که در ورزشگاه "بلومفیلد رود" و به میزبانی تیم بلکپول برگزار شد، به برتری 3 بریک تیم چلسی انجامید.
در این بازی که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، جان تری (20)، فرانک لمپارد (63 - پنالتی و 66) گلزنی کردند و تنها گل تیم بلکپول را نیز جیسون پانچیون در دقیقه 86 به ثمر رساند. چلسی با این پیروزی 51 امتیازی شد و جایگاه خود را بر سکوی چهارم جدول استحکام بخشید.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29 بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 51 امتیاز (28 بازی)
5- تاتنهام 48 امتیاز (28 بازی)
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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 29 امتیاز (29 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)
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