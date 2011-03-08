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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۶

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

چلسی مقابل "بلکپول" به برتری رسید/ اختلاف با صدر جدول کمتر شد

چلسی مقابل "بلکپول" به برتری رسید/ اختلاف با صدر جدول کمتر شد

تیم فوتبال چلسی با برتری مقابل بلکپول اختلاف امتیاز خود با منچستریونایتد، صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان را کمتر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان دوشنبه شب با رویارویی تیم‌های چلسی و بلکپول به اتمام رسید. این بازی که در ورزشگاه "بلومفیلد رود" و به میزبانی تیم بلکپول برگزار شد، به برتری 3 بریک تیم چلسی انجامید.

در این بازی که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، جان تری (20)، فرانک لمپارد (63 - پنالتی و 66) گلزنی کردند و تنها گل تیم بلکپول را نیز جیسون پانچیون در دقیقه 86 به ثمر رساند. چلسی با این پیروزی 51 امتیازی شد و جایگاه خود را بر سکوی چهارم جدول استحکام بخشید.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29 بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 51 امتیاز (28 بازی)
5- تاتنهام 48 امتیاز (28 بازی)
--------------------------------------------
18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 29 امتیاز (29 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)

کد مطلب 1269525

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