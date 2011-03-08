  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۰

کشف بیش از 900 هزار ترقه در مولوی/ 90 نفر دستگیر شدند

کشف بیش از 900 هزار ترقه در مولوی/ 90 نفر دستگیر شدند

سر کلانتر هفتم تهران از کشف یکهزار و 400 کیلو اکلیل سرنج، 900 هزار ترقه و دستگیری 90 نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ماموران سر کلانتری هفتم در محدوده مولوی فردی که اقدام به فوش مواد محترقه غیر مجاز کرده بود را دستگیر و به کلانتری منقل کردند .

وی ادامه داد: فرد دستگیر شده اعتراف کرد که این ترقه ها را از افرادی که در یک خانه اقدام به خرید و فروش مواد محترقه غیر مجارز می کنند، خریدار کرده است .

سرکلانتر هفتم تهران تصریح کرد: با توجه به اعترافات فرد دستگیر شده مأموران سرکلانتری، این خانه را در حوالی میدان محمدیه شناسایی کردند و با دستور قضایی در یک عملیات تعقیب و مراقبت وارد این منزل شدند و سه تن را که حدوداً 20 تا 27 سال سن داشتند را در حال ساختن مواد محترقه غیر مجاز دستگیر کردند .

سرهنگ سلیمانی گفت: در بازرسی از این منزل یک هزار و 400 کیلو گرم اکلیل سرنج به همراه مقادیری مواد مخدر از نوع کراک کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد دستگیر شده از اهالی غرب کشور و دارای سابقه کیفری هستند و با اجاره این خانه اقدام به ساخت مواد محترقه خطرناک می کردند.

وی در ادامه از کشف 900 هزار ترقه در پایتخت خبر داد و در این باره گفت: در انجام عملیات تعقیب و گریز طی بازرسی از مناطق مختلف در منطقه مولوی و بازار در روز گذشته مغازه ها و افراد دستفروشی که اقدام به فروش مواد محترقه خطرناک می کردند شناسایی شدند که در این رابطه 90 نفر دستگیر شدند و 900 هزار ترقه نیز کشف ضبط شد و چهار مغازه هم در این رابطه پلمپ شد.

سرکلانتر هفتم تهران گفت: افرادی که اقدام به تولید و فروش مواد محترقه خطرناک میکنند بدانند که پلس با اطلاعات مردمی این افراد را شناسایی و با آنها برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 1269529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها