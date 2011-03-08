کشف بیش از 900 هزار ترقه در مولوی/ 90 نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ماموران سر کلانتری هفتم در محدوده مولوی فردی که اقدام به فوش مواد محترقه غیر مجاز کرده بود را دستگیر و به کلانتری منقل کردند .

وی ادامه داد: فرد دستگیر شده اعتراف کرد که این ترقه ها را از افرادی که در یک خانه اقدام به خرید و فروش مواد محترقه غیر مجارز می کنند، خریدار کرده است .

سرکلانتر هفتم تهران تصریح کرد: با توجه به اعترافات فرد دستگیر شده مأموران سرکلانتری، این خانه را در حوالی میدان محمدیه شناسایی کردند و با دستور قضایی در یک عملیات تعقیب و مراقبت وارد این منزل شدند و سه تن را که حدوداً 20 تا 27 سال سن داشتند را در حال ساختن مواد محترقه غیر مجاز دستگیر کردند .

سرهنگ سلیمانی گفت: در بازرسی از این منزل یک هزار و 400 کیلو گرم اکلیل سرنج به همراه مقادیری مواد مخدر از نوع کراک کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد دستگیر شده از اهالی غرب کشور و دارای سابقه کیفری هستند و با اجاره این خانه اقدام به ساخت مواد محترقه خطرناک می کردند.

وی در ادامه از کشف 900 هزار ترقه در پایتخت خبر داد و در این باره گفت: در انجام عملیات تعقیب و گریز طی بازرسی از مناطق مختلف در منطقه مولوی و بازار در روز گذشته مغازه ها و افراد دستفروشی که اقدام به فروش مواد محترقه خطرناک می کردند شناسایی شدند که در این رابطه 90 نفر دستگیر شدند و 900 هزار ترقه نیز کشف ضبط شد و چهار مغازه هم در این رابطه پلمپ شد.

سرکلانتر هفتم تهران گفت: افرادی که اقدام به تولید و فروش مواد محترقه خطرناک میکنند بدانند که پلس با اطلاعات مردمی این افراد را شناسایی و با آنها برخورد خواهد کرد.