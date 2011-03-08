12 هزار واحد مسکن مهر در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حافظ باباپور عصر دوشنبه در جلسه شورای از کسب رتبه دوم استاندار ساخت و ساز مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر خبر داد و افزود : چهار استان (زنجان ، سمنان، کهیلویه و بویر احمد و مرکزی) رقابت تنگانگ وجود دارد که زنجان با 65 امتیاز رتبه دوم را دارد

وی با اشاره به پیشرفت کلنگ زنی واحد چهار هزار وحدی مسکن مهر اظهار داشت : چهار هزار واحد و 250 واحد فاز عملیاتی و عقد قرار داد انجام شده در دو شهر ابهر و زنجانتفاهم نامه 566 واحد انجام گرفته است.

باباپور تاکید کرد: هزار و 500 واحد سهمیه جاری استان است که بیش از سهمیه سال آینده است که تا به امروز سهمیه 20 هزار واحد عقد قرار داد شده است که 67 درصد عملیات فیزیکی و 23 درصد عملیات بانکی انجام گرفته است.

رئیس مسکن و شهرسازی همچنین به پروژه های مسکن خود مالکین در شهرهای بالای 25 هزار نفر اشاره کرد و گفت : 19 هزار و 500 واحد با 23 هزار و 47 واحد برای دو سال 89 و 90 در نظر گرفته شده است.

وی یاد آور شد : 2هزار نفر در شهرهای (ابهر، خرمدره، قیدار، خدابنده، ایجرود) در نظر گرفته شده که تا به امروز هزار و 355 نفر متقاضی مسکن مهر هستند که 700 نفر واجد شرایط مسکن است.

باباپور خاطر نشان کرد : مسکن دار کردن مردم از الویتهای همه دستگاههای مرتبط است لذا باید در راستای اجرای پیشرفت پروژه ها راهکارهای لازم در دستور کار قرار گیرد.