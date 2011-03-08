نهادهای عمومی از هنر جدید حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشمیرشکن، منقد هنری و سردبیر فصلنامه "هنر فردا" که به صورت تخصصی و به صورت بینالمللی در زمینه هنرهای تجسمی فعالیت میکند، عصر دیروز، 16 اسفند در مراسم رونمایی از این مجله به تحلیل وضعیت هنر معاصر پرداخت: به نظرم هنر معاصر ایران عمری بیش از یک دهه ندارد اما در همین مدت کوتاه اتفاقهای زیادی روی داده است.
وی گفت: در همین عمر کوتاه هنر معاصر ایران خیلی خوب توانسته است خودش را در عرصه تولید هنری تثبیت کند و هر روز اخباری در مورد هنر ایران میشنویم. در حوزه اقتصادی هم هنر ایران رشد خیلی زیادی داشته است که بخش عمدهای از آن به جوانی جامعه برمیگردد و اینکه اشتیاق شدیدی برای به روز بودن در میان جوانان وجود دارد.
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هنر معاصر ایران خیلی خوب توانسته است خودش را در عرصه تولید هنری تثبیت کند و هر روز اخباری در مورد هنر ایران میشنویم.
کشمیرشکن بسترهای اجتماعی موجود را در معرفی هنر معاصر ایران مهم دانست: شرایط اجتماعی کشورها گاهی باعث میشود که هنر آنها در عرصه بینالمللی مورد توجه قرار بگیرد. در مورد هنر معاصر ایران هم گاهی از این مسئله به عنوان آفت یاد میشود.
این منتقد هنری با بیان اینکه هنر ایران توانسته است از هم عصران خود سبقت بگیرد، افزود: اندیشهها و گفتمانهای معاصر در هنر ایران کامل مشخص است و بسترهای اجتماعی در این زمینه کمک زیادی کرده. ترکیب ذهنیتها به تولید آثار کمنظیری منجر شده است. از این رو قطعا هنر معاصر ایران در مقایسه با کشورهای منطقه معاصر و قابل بررسیتر است.
وی همچنین در مورد هنرهای جدید عنوان کرد: بعد از قطع شدن حمایتهای دولتی در دورهای که وجود داشت، هنر جدید حتی از لحاظ محل ارائه دچار مشکل بود. البته هنرمندان راه گریز از این مشکل را، برگزاری نمایشگاههای خارجی دیدند تا بتوانند زمینه لازم برای نشان دادن آثار خود را فراهم کنند تاآنجا که موزه تیت لندن چندین اثر هنر جدید را از هنرمندان ایرانی خرید.
کشمیرشکن درباره حمایت از هنرهای جدید در کشورهای دیگر ابراز کرد: اصولا هنرهای جدید در غرب نیز در بودجههای عمومی و از سوی نهادهای عمومی مورد حمایت قرار میگیرد. البته در ایران نگارخانه داری درحال نهادینه شدن است و به سوی یک شغل حرفهای پیش میرود. چرخه بهرهبرداری و عرضه هنری درحال شکلگیری است.
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در ایران نگارخانه داری درحال نهادینه شدن است و به سوی یک شغل حرفهای پیش میرود. چرخه بهرهبرداری و عرضه هنری درحال شکلگیری است.
وی با بیان اینکه هنر جدید در ایران هنوز نوپا است و نمیتوان انتظار داشت نهادهای خصوصی به حمایت آن بپردازند، اضافه کرد: امیدوارم سازماندهی چرخه اقتصادی هنرهای جدید به جایی برسد که بتواند در آینده مورد حمایت بخش خصوصی نیز قرار بگیرد. اگر قرار است ارادهای برای توسعه هنر جدید باشد باید از سوی بنیانها یا نهادهای عمومی صورت بگیرد.
این منتقد هنری در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه مجله هنر فراد به صورت فصلنامه در کشورهای منطقه مانند امارات، بحرین، کویت، امارات، چین، هند، پاکستان و ترکیه منتشر میشود، از توزیع آن در کشورهای اروپایی و آمریکایی خبر داد: این نشریه در مراکز هنری، دانشگاهها و موزه کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، اتریش و آلمان نیز به فروش میرسد.
وی در مورد اینکه به عنوان اولین مجله ایرانی در زمینه تجسمی به صورت بینالمللی توزیع میشود، در مورد اهداف این کار اظهار کرد: تصور ما این بود که در زمینه پرداختن به هنرمندان ایرانی و منطقه خلاهای زیادی وجود دارد. به همین دلیل شروع به انتشار این فصلنامه کردیم تا بتوانیم هنر ایران و منطقه را به تمام دذنیا معرفی کنیم.
کشمیرشکن در ارزیابی خود در مورد استقبال از مجله هنر فردا توصیف کرد: بازخورها غیرقابل باور است. تصور نمیشد در کل منطقه چنین محصولی تولید شود. ما روی هنر ایران و کشورهای همسایه تاکید کردهایم و افقمان کاملا بینالمللی و جهانی است. با اینکه سه دوره از انتشار مجله میگذرد اما همیشه مورد توجه و تحسین قرار گرفتهایم و برای همین امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
وی همچنین یکی از اهداف مجله در داخل کشور را نقش آموزشی آن برشمرد: به نظر میرسد آموزش در کشور ما به خصوص در دانشگاهها دچار خلا است و باید مسائل روز نیز مورد بررسی قرار بگیرد. به همین دلیل نقش آموزش برای مخاطبان داخلی یکی از اهداف ما در هنر فردا است.
سومین نشریه هنر فردا در بیشتر کتابفروشیها و نگارخانهها به فروش میرسد. پرونده این شماره مجله به فعالیتهای کوروش شیشهگران اختصاص دارد. ضمن اینکه ضمیمهای نیز در این شماره به چاپ رسیده است.
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