به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شب گذشته با یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم بسکتبال ذوب آهن ایران با نتیجه 93 بر 76 برابر تیم الجلا سوریه به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد، کوآرتر اول و دوم به ترتیب با برتری 19 بر 17 و 34 بر 10 تیم ذوب آهن به پایان رسید تا شاگردان فرزاد کوهیان در نیمه نخست به پیروزی 43 بر 27 دست یابند.

تیم الجلا سوریه در نیمه دوم عملکرد بهتری داشت و کوآرترهای سوم و چهارم را به ترتیب با نتیجه 28 بر 20 و 21 بر 20 به سود خود خاتمه داد اما در نهایت این تیم ذوب آهن بود که دیدار دوم را با پیروزی پشت سرگذاشت.

دیدار رفت این دو تیم از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که هفته گذشته به میزبانی تیم سوریه‌ای برگزار شد، با نتیجه 89 بر 76 به سود تیم الجلا سوریه به پایان رسیده بود. با توجه به پیروزی الجلا سوریه در بازی رفت و ذوب آهن ایران در بازی برگشت، تکلیف تیم صعود کننده به دیدار نهایی این مسابقات در بازی سوم مشخص خواهد شد.

دور برگشت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های الریاضی لبنان و مهرام ایران به پایان می‌رسد.