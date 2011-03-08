جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: با ارائه این برنامه، نقشه جامعه علمی و سلامت استان نیز مشخص و معین خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزرات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هزینه صرف شده بخش بهداشت و درمان استان بیش از میانیگن کشوری است، یادآورشد: هزینه زیاد در این حوزه ارتقا سطح سلامت بهداشت و درمان استان را به همراه داشته است.

سروری زنجان افزود: با سرمایه گذاری و برنامه ریزی های حوزه سلامت این واحد دانشگاهی شرایط تبدیل شدن به جمع دانشگاههای تیپ یک کشور را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به اینکه در زمان حاضر زیرساختهای توسعه و گسترش حوزه های مختلف بخش و بهداشت و درمان و توسعه مراکز و رشته های دانشگاهی فراهم شده است افزود: بر اساس برنامه اعلام شده دانشگاه علوم پزشکی زنجان باید در برنامه پنجم توسعه به واحد دانشگاهی تپپ یک تبدیل شود.

سروری زنجانی افزود: برنامه ریزی های انجام گرفته برنامه جامعه راهبردی این واحد دانشگاهی تا نیمه سال 90 تدوین خواهد شد.

در پایان این مراسم رضا شبین بدو معاون جدید آموزشی دانشگاه علوم پزشکی معرفی و از خدمات کریم سعادتی معاون قبلی این دانشگاه تقدیر شد.

همچنین دراین مراسم حمید حسنی بعنوان معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی معرفی و از خدمات محمدباقر آیت الهی معاون قبلی تقدیر شد.