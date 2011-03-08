آمریکا در اندیشه بکارگیری "دکترین ریگان" در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون با لحنی تهدید آمیز درباره لیبی سخن می گوید و هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: معمر قذافی رژیم دیکتاتوری لیبی مشروعیت خود را از دست داده و باید قدرت را رها کند و مردم باید به آزادی و دموکراسی دست یابند. سیاست آمریکا هم اکنون برکناری قذافی از قدرت است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به دکترین "رونالد ریگان" در دهه 1980 اشاره می کند و می نویسد: "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از روزهایی که به عنوان مدیر کل سیا در دوران ریاست جمهوری بوده، یاد گرفته است، گزینه هایی برای برکناری یک دیکتاتور وجود دارد. در دهه 1980، سیساستمداران آمریکایی به روشی برای جلوگیری از دامنه توسعه طلبی شوری سابق بدون آنکه به طور مستقیم وارد عمل شوند، دست یافتند.

از سوی دیگر سیاستمداران آمریکایی با در اختیار گذاشتن سلاح، آموزش های نظامی به مخالفین در نیکاراگوئه و افغانستان کمک کردند تا مردم برای آزادی خود بجنگند و در این راستا نیروهای آمریکایی وارد عمل نشدند و از آن به عنوان دکترین ریگان برای جلوگیری از کمونیسم در نیکاراگوئه و تروریسم در افغانستان یاد می شود و هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا در لیبی نیز شاهد چنین دکترینی باشیم.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: مخالفین رژیم قذافی در لیبی به همان ابزاری نیاز دارند که مردم نیکاراگوئه و افغانستان نیاز داشتند که از این جمله این موارد می توان به اطلاعات نظامی، تسلیحات، آموزش و حمایت دیپلماتیک از مخالفین اشاره کرد.

واشنگتن پست در این مطلب تاکید می کند: دولت آمریکا می تواند با در اختیار گذاشتن اطلاعات نظامی و تصایر ماهواره ای از اقدامات نظامیان به مردم لیبی کمک کنند. همچنین ایالات متحده می تواند از اسلحه و مهمات تا تسلیحات پیشرفته را در اختیار مخالفین قرار دهد.

از طرفی دولت آمریکا می تواند تجارب خود را در آموزش نیروهای افغانی و عراقی، تاکتیک و استراتژی های نظامی در اختیار معترضین در لیبی قرار دهد و حمایت های دیپلماتیک خود را از مخالفین ابراز دارد و تحریم های بیشتری را علیه رژیم قذافی اعمال کند.