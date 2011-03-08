برنامه های قرآنی هنوز با شان واقعی قرآن فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام علی محمدی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در یزد با بیان اینکه خواست رهبر معظم انقلاب این است که چندین میلیون قاری ممتاز و چند صد هزار حافظ برجسته در کشور اسلامی ایران وجود داشته باشد، از مسئولان و مدیران ارشد کشور خواست تا توجه ویژه‌ ای به فعالیتهای قرآنی و خواست رهبر معظم انقلاب داشته باشند.

وی، ترویج و تعمیق فرهنگ قرآنی در کشور را حاصل نگاه ویژه و توجه خاص رهبر معظم انقلاب به قرآن و فعالیت ‌های قرآنی دانست و بیان داشت: یکی از مطالبات ایشان از اصحاب قرآن و جامعه قرآنی، انس با قرآن و تدبر در آن است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ریشه اصلی و گرفتاری مشترک امت اسلام، حضور استکبارگران در کشورهای اسلامی است که مسلمین جهان می ‌توانند در سایه قرآن و با اتحاد و یکدلی که باید بین مسلمانان وجود داشته باشد، پرچم توحید را در سراسر جهان به اهتزاز درآورند.

وی همچنین با اشاره به وصیت حضرت امام (ره) به سیداحمد خمینی بیان داشت: معمار کبیر انقلاب اسلامی به یادگارشان می فرمایند: "با قرآن، این کتاب بزرگ معرفت آشنا شو و گمان نکن که قرائت قرآن مجید بدون فهم آن فایده ای ندارد که این وسوسه شیطان است".

محمدی، قرائت قرآن کریم را نیازمند آداب ویژه دانست و رسول اکرم (ص) را بهترین اسوه در این زمینه معرفی کرد و افزود: پیامبر اسلام (ص) با تمام وجود خود قرآن را تلاوت می کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم بیان داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند: "حیات طیبه و پاکیزه در سایه قرآن شاخصه‌ هایی همچون اعتماد به نفس، امنیت، آسایش، سربلندی، وحدت، آرامش و خوشبختی را با خود دارد".

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از روند برگزاری سی و سومین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در یزد اظهار داشت: یزد جایگاه خوبی در جامعه قرآنی کشور دارد و سالهای گذشته رتبه های کشوری و بین المللی شایسته ای توسط قاریان یزدی کسب شده است.

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی ادامه داد: برگزاری این مسابقات برگ زرین دیگری بر افتخارات فرهنگی و قرآنی استان یزد افزود و تلاوت زیبای قاریان و حضور حافظان برتر سراسر کشور، موجب افزایش آگاهی های قرآنی و معنوی مردم یزد شد.

سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم از 12 اسفندماه به میزبانی استان یزد آغاز شد و امروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.