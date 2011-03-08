63 قاری و خادم قرآن در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم که دوشنبه شب در یزد برگزار شد، 63 نفر از خادمان، قاریان و حافظان قرآنی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در میان 63 فعال و خادم قرآنی که مورد تجلیل قرار گرفتند، از تعدادی از خانواده‌ها شهدا که شهید والامقام آنها قاری و حافظ قرآن مجید بوده است نیز با اهدای یک جلد قرآن مجید، تندیس مسابقات، لوح تقدیر و سکه بهار آزادی تجلیل شد.

برگزیدگان شاخص قرآنی استان یزد توسط کمیته تشویق کنندگان مسابقات سراسری قرآن کریم و با همکاری ادارات و نهادهای این استان معرفی و انتخاب شدند.

معصومه دشتی، بی ‌بی سکینه حسینی نسب، معصومه صادقی، خدیجه زارع اردکانی، عباس ابومحمدی، شیخ‌ علی مقصودی، فاطمه طیبیان، فاطمه جان جمعه‌زاده، صغری فلاح‌ زاده، محمدصادق موحدی، اکبر برزگری، محمد صداقت‌ پناه، زهرا شیخ طزرجانی، ملاعباس حیدری، اصغر زارع، سیداحمد خواجوی، معصومه فلاح، فاطمه دهقانی، بی‌بی رباب میرحسینی نیری و بی‌بی رباب صلصالی به عنوان مکتب‌داران نمونه استان یزد معرفی و تجلیل شدند.

همچنین در این مراسم از خانواده ‌های شهید سیدرسول اشرف، شهید محمود ساعتیان، شهید علی‌محمد یزدیوسفی و شهید یحیی مصلحی که شهدای آنها حافظان کلام وحی بوده‌اند تجلیل شد.

در این مراسم خانواده‌ های شهید طلبه احمدی، مهدی هاتفی، محمدرفیع رفیعیان، محمد علی‌زاده، ابراهیم حیدری، علی‌اصغر حبیبیان، علی‌محمد حسینیان، عبدالخالق قاری‌زاده، نادر قانع، یدالله دهقان، محمدحسین جعفری‌نسب، بمان علی عبداللهی، غلامرضا برهان، مصطفی دهقان، محمدرضا انصاری و احمد آخوندزاده طزرجانی تجلیل شد.

کاظم میرزاده، محمدرضا مجاهد، روح‌ الله تقوایی،‌ حجت‌ الاسلام علی گندمی مالمیری، محمدحسن صباغ، سیدحسن میرتقی، محمدکاظم تقی‌زاده، حجت ‌الاسلام رضایی، محمدحسین شایق، حجت ‌الاسلام مطهریان، صادق نیکونژاد، حسین قادری، دهقان طزرجانی، طاهرنژاد، حجت‌الاسلام غلامی، محمدعلی میرجلیلی، حسن دانش، سمیعی فرد، محمد حرازی، محمود رهبران، محمدمهدی راضی، سیده صدیقه عظیمی‌نیا و .... نیز به عنوان برگزیدگان شاخص قرآنی تجلیل شدند.

سی و سومین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم از 12 تا 16 اسفندماه سال جاری با حضور 350 نخبه قرآنی از سراسر کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد.