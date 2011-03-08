اشغالگران قدس بازنده بزرگ قیام مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی به قلم "عبدالحلیم قندیل" با عنوان "شکست اسرائیل در مصر" نوشته است : اسرائیل بازنده بزرگ مصر پس از قیام مردمی این کشور بود، زیرا حسنی مبارک به تعبیر "بنیامین بن الیعازر" بزرگترین گنج برای اسرائیل بود.

وی می نویسد: به طور قطع نمی دانیم که مصر جدید با اسرائیل در کوتاه مدت مبارزه خواهد کرد یا خیر یا در تلاشهای ضد اسرائیلی مشارکت می جوید یا خیر. اما نکته ای که مسلم است روابط مسالمت آمیز با اسرائیل تونلهای بحرانی متعددی را پیش رو دارد.



قندیل نوشت : مصر در طی سی سال گذشته زیر سلطه اسرائیل و آمریکا بوده است همه اقداماتی که با اسرائیل صورت گرفته است از معاهده صلح گرفته تا خلع سلاح مصر در صحرای سیناء همگی در راستای زیر سلطه بردن مصر بوده است.



حسنی مبارک بیشتر وقت خود را در شرم الشیخ به سر می برد گویا وی پناهنده اسرائیل شده است و از بازخواست مردم این کشور فرار می کرده است.



هم اکنون پس از گذشت چند هفته از خلع مبارک مرد مطلوب اسرائیل، به نظر نمی رسد که در حال حاضر حادثه اساسی رخ داده شده باشد، اما شورای حاکم در مصرهمانند مبارک در خدمت اسرائیلی ها نخواهد بود.



شورای نظامی حاکم با بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرده است هر چند که به صورت کلی باز نشده است. این شورا همچنین دستور بازداشت حسین سالم را که نقش قوی در قرارداد گاز ارزان به اسرائیل داشته است، صادر کرده است و صدور گاز را تا اطلاع ثانوی قطع کرده است.



همچنین شورای حاکم با وجو فشارهای آمریکا و اسرائیل اجازه عبور کشتی های ایرانی به سوی بندر طرطوس را صادر کرده و استقلال حاکمیت مصر را به تمایلات تل آویو و واشنگتن ترجیح داده است.



قندیل می افزاید : هر چند اقدامات صورت گرفته در نگاه مصری ها اندک بوده است، اما روند اوضاع به گونه ای است که باید اسرائیل را بازنده اصلی بدانیم.



با توجه به شکل گیری شرایط جدید در جامعه مصر و ظهور احزاب جدید و برگزاری انتخابات و جهت گیری ضد اسرائیلی از سوی برخی گروههای سیاسی روابط مصر با اسرائیل دچار چالش اساسی خواهد شد.