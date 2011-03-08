ابداع ابزار تصوربرداری میکروسکوپی سه بعدی از سلولهای زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، به این شکل امکان مشاهده مستقیم تقسیم سلولی و درخشان سازی سلولها برای مشخص شدن ساختار سه بعدی آنها با بالاترین جزئیات ممکن به وجود آمد.

در این شیوه لایه ای از پرتو بسیار کوچک اما به شدت متمرکز نوری مشابه به آنچه در فروشگاه های بزرگ برای کنترل کالاهای به فروش رسیده استفاده می شوند، به کار گرفته شده است. این ابزار به زیست شناسان فرصت خواهد داد تا زیرساختارهای مولکولی از فرایندهای سلولی را طی روند تقسیمات سلولی مشاهده کنند.

محققان موسسه پزشکی "هاوارد هاگز" می گویند روند مشاهده سلولها باید به گونه ای باشد که سلولها از اینکه فردی نظاره گر آنها است آگاهی نداشته باشند، به بیانی دیگر روند فعالیتهای سلولی نباید تحت تاثیر روند مشاهدات قرار گیرند و این شیوه جدید که "نورپردازی میکروسکوپی سطحی بِسِل" نام دارد بهترین شیوه برای مشاهده سلولها بدون آسیب وارد آوردن به آنها است.

طی ماه های گذشته، پیشرفت در فناوری های میکروسکوپی توسط دانشمندان در MIT برای اولین بار امکان مشاهده ساختار سه بعدی سلولها را به وجود آورد. پیشرفتهای دیگری نیز در این مدت کوتاه در زمینه مشاهدات میکروسکوپی به وجود آمده است، اما تمامی آنها تنها برای عکسبرداری از سلولها هستند و برای درک فرایندهای پیچیده سلولی در اختیار داشتن تصاویر متحرک از ارزش بسیار بیشتری برخوردار است.

به دلیل اینکه سلولها از طول عمر کوتاهی برخوردارند، نمی توان مدت طولانی را به مطالعه آنها پرداخت و باید برای مشاهده و بررسی این موجودات از شیوه هایی با سرعت عمل بالا استفاده کرد. محققان برای غلبه بر این مشکل مطالعه بر روی شیوه نورپردازی سطحی یا تاباندن نور از پهلوی موضوع مورد مطالعه را آغاز کردند.

راز این شیوه تصویربرداری پر سرعت استفاده از پرتو نوری به شدت متمرکز به نام بسل است که در بخش مرکزی بسیار قدرتمند و در بخشهای کناری ضعیف است. با اسکن کردن پی در پی پرتو بسل بر روی سطح نمونه زنده و خاموش و روشن کردن پرتو، محققان توانستند فیلمی دو بعدی از بخشی باریک از سطح نمونه بسازند.

با حرکت دادن لایه نوری متمرکز به سمت بالا و پایین، می توان تعداد بیشتری از این تصاویر دو بعدی را به ثبت رسانده و با ترکیب این تصاویر دو بعدی، به فیلمی سه بعدی دست پیدا کرد. محققان می توانند به این شیوه در یک ثانیه 200 تصویر دو بعدی از کل سطح نمونه و فرایند در حال وقوع درون نمونه، برای مثال از تقسیم سلولی، به ثبت برسانند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان باور دارند این شیوه اولین فناوری است که امکان مشاهده ساختار سه بعدی آنچه در میان سلولها در حال رخ دادن است را به صورت زنده و در زمان واقعی فراهم می آورد.