تهیه 50 سند برای محلات شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با بیان این که اسنادی که در حوزه شهرسازی تهیه می شود با توجه به اسناد فرادست ، تدبیر مقام معظم رهبری و دستورات شهردار تهران با نگاه به چشم انداز توسعه 1404 انجام می شود گفت: واگذاری وظایف به خصوصی سازی ، توسعه آی تی و ارتقای کیفیت فضای شهری و حمایت از سرمایه گذاران با جلب مشارکت مردمی در کنار تشویق و ترویج فرهنگ پارکینگ سازی از جمله راهبرهای این معاونت است .

معصومی خاطر نشان کرد: کنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، تعیین تکلیف برای حریم تهران ، تعامل با دستگاه های ذی ربط و اجرای مصوبات شورای شهر از دیگر راهبردهایی است که در این معاونت پیگیری می شود .

وی تصریح کرد: در سال گذشته ، 26 قرارداد برای طرح های موضعی منعقد شده است که 7 میلیارد و 600 میلیون تومان به خود اختصاص داده و در سالجاری نیز با هزینه 10 میلیارد و 700 میلیون تومان ، 52 قرار داد منعقد شده است .

معصومی با اشاره به پروانه های صادره در سالجاری گفت: تا 20 بهمن ماه امسال 16 هزار و 808 فقره پروانه صادر شده است که به لحاظ متراژ 22 میلیون متر مربع را به خود اختصاص داده که 11 میلیون متر مربع آن مسکونی ، دو میلیون متر مربع تجاری و 600 هزار متر مربع اداری صادر شده است و بقیه در قسمت سایر صدورها قرار می گیرد .

وی با بیان این که بیشترین تعداد پروانه های صادره در منطقه 5 و کمترین آن در منطقه 21 صادر شده است ، گفت : بیشترین متراژ پروانه در منطقه یک و کمترین آن در منطقه 16 بوده است و همچنین بیشترین عوارض از منطقه 1 و کمترین آن از منطقه 21 دریافت شده است.

معصومی با اشاره به تهیه اسناد محلات اظهار کرد : تهیه اسناد محلات با هدف فعال کردن شورایاران و جلب مشارکت مردمی در حال انجام است تا نیاز محلات بر اساس اولویت آن ها تقسیم بندی شود .

وی افزود: تا کنون 50 سند آماده شده است و بعد از اجرای طرح تفصیلی این طرح برای تصویب به کمیسیون ماده 5 می رود.

معصومی همچنین از تهیه اسناد طراحی شهری خبر داد و گفت : این اسناد برای بافت های تاریخی شهر تهران در دست انجام است.