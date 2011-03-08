اوباما محدودیت محاکمه زندانیان گوانتانامو را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با رفع محدودیت محاکمه زندانیان گوانتانامو در دادگاه های نظامی، موانع موجود برای تعطیل کردن این زندان کمتر می شود.

تعطیل کردن زندان گوانتانامو یکی از شعارهای انتخاباتی اوباما در سال 2008 بود که تا کنون نتوانسته به آن عمل کند.

این در حالی است که در آذرماه سال جاری کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که به موجب آن انتقال زندانیان گوانتانامو به آمریکا برای محاکمه ممنوع شد که کاخ سفید مخالف این مصوبه کنگره بود.

محاکمه در دادگاه های نظامی مخصوص آن دسته از زندانیان گوانتانامو است که متهم به شرکت در عملیاتهای تروریستی هستند و بنا به دستور اوباما دیگر زندانیان می توانند در دادگاه های فدرال محاکمه شوند.