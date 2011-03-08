به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای گسترش مناسبات دوجانبه و منطقه ای اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های منظم و کارشناسی می توان همه ظرفیت‌های موجود را در راستای منافع دو ملت فعال کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره اهمیت تقویت ارتباطات مردمی بین دو کشور خاطر نشان کرد: ایران و آذربایجان باید در کنار توجه به گسترش روابط تجاری و اقتصادی ،تقویت هر چه بیشتر روابط مردمی را هم مورد توجه قرار دهند.

وزیر خارجه آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان اهمیت خاصی به توسعه روابط با ایران قائل است، اظهار داشت:‌ ایران و آذربایجان به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه باید همکاری و مناسبات نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند.

وی همچنین تقویت روابط در زمینه‌های انرژی، نفت و گاز را مورد تاکید قرار داد.