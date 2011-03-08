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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۹

99 کلاس برای اسکان مسافران در بندرترکمن مهیا شد

99 کلاس برای اسکان مسافران در بندرترکمن مهیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار بندر ترکمن گفت: 11 مدرسه با 99 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحمید قربان زاده گوگلایی صبح سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان افزود: ستاد تسهیلات شهرستان از 28 سافندماه سالجاری تا 15 فروردین سال بعد با برنامه های جالب و متنوع فرهنگی در شهرستان و بویژه محل تفرجگاه اسکله پذیرای خیل عظیم مسافران و گردشگران خواهد بود.
 
نوبخت مشاور استاندار گلستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای انجام شده در شهرستان گفت: طبق فرمایشات ریاست محترم جمهوری سیاستهای دولت در خصوص تسهیلات سفر همه مکانی کردن نوروز باستان در میهن اسلامی است و در حقیقت همه مردم از همه مکانها استفاده داشته باشند و مختص مناطق خاص نباشد.

وی، تلاش و کوشش همه اعضاء ستاد شهرستان جهت ایجاد آرامش، آسایش، شادابی مردم و بویژه مسافران و گردشگران را خواستار شد.
 
در پایان جلسه مصوباتی در قالب کمیته های 9 گانه به تصویب رسید.
 
شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1269562

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