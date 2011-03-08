99 کلاس برای اسکان مسافران در بندرترکمن مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحمید قربان زاده گوگلایی صبح سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان افزود: ستاد تسهیلات شهرستان از 28 سافندماه سالجاری تا 15 فروردین سال بعد با برنامه های جالب و متنوع فرهنگی در شهرستان و بویژه محل تفرجگاه اسکله پذیرای خیل عظیم مسافران و گردشگران خواهد بود.



نوبخت مشاور استاندار گلستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای انجام شده در شهرستان گفت: طبق فرمایشات ریاست محترم جمهوری سیاستهای دولت در خصوص تسهیلات سفر همه مکانی کردن نوروز باستان در میهن اسلامی است و در حقیقت همه مردم از همه مکانها استفاده داشته باشند و مختص مناطق خاص نباشد.

وی، تلاش و کوشش همه اعضاء ستاد شهرستان جهت ایجاد آرامش، آسایش، شادابی مردم و بویژه مسافران و گردشگران را خواستار شد.

در پایان جلسه مصوباتی در قالب کمیته های 9 گانه به تصویب رسید.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.