به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی " با حضور دکتر سارا شریعتی و دکتر ناصر فکوهی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نیز سیدمحمد آل‌مهدی، مترجم کتاب، عصر دیروز دوشنبه 16 اسفند در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.

این نشست دومین جلسه نقد و بررسی کتاب سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ" در سال 89 بود که با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد. کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی" نوشته محمد عابد جابری، پژوهشگر نواندیش جهان عرب را سیدمحمد آل‌مهدی ترجمه کرده است که چاپ اول آن به همت انتشارات فرهنگ جاوید در سال 1389 در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سید محمد آل مهدی مترجم کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی" در ابتدای این نشست به بررسی جریانهای فکری عربی پرداخت و گفت: بحث گفتمان عربی یا متفکرین عربی از این حیث نیز قابل بررسی است که نگاه غربی‌ها به اعراب چگونه است. ادوارد سعید متفکر معاصر می‌گوید که از نگاه غرب، عرب یا نفت فروش است یا تروریست.

وی افزود: ولی باید توجه داشت که حقیقت چیز دیگری است. عرب نیز مانند هر قوم دیگر دارای اندیشمندان و متفکران زیادی است. اگر بخواهیم تاریخچه اندیشگی عربی را بررسی کنیم دوران شکوفایی آن از قرن دوم هجری تا هفتم هجری بوده است. از آن به بعد این نظام اندیشگی دچار انسداد و انجماد فکری شده است.

مترجم "نقد عقل عربی" تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته معاصر در احیای دوباره این نظام اندیشگی به سید جمال و محمد عبده توجه می‌شود. ولی اندیشمندان اعراب از جمله رفاعه رافع طهطاوی بعد از حمله ناپلئون به مصر متأثر از عصر روشنگری شدند. رافع متأثیر از عصر روشنگری و متفکرانی چون منتسکیو و روسو بود و راه سعادت مصر را آزادی‌های مدنی می‌دانست که از رهگذر تدوین قانون اساسی در این کشور ایجاد می‌شود.

وی افزود: در ادامه چنین تفکری اصلاحگران دینی به وجود آمدند که رشید، عبده و سید جمال و عبدالرزاق را می‌توان نام برد. اصلاحگران دینی به احیای سنت رو آوردند با این تفاوت که اعتقاد داشتند از غرب آنچیزی که در خدمت اسلام می‌تواند قرار گیرد را می‌توان اخذ کرد.

وی تصریح کرد: در این جریان یکی بیشتر سنتی و دیگری کمتر سنتی بود و سعی می‌کردند مفاهیم دینی را با مفاهیم غربی تطبیق دهند. در کنار این جریان، لیبرالهای غربگرا بودند و گسست از سنت و پیوستن به غرب را راه حل مشکلات می‌دانستند. پدر معنوی این جریان احمد لطفی است.

مترجم "نقد عقل عربی" تصریح کرد: در کنار این جریانها، جریان ناسیونایست را داریم که خود به سه جریان خاندانی، لیبرالی و ناسیونال سوسیالیسم تقسیم می‌شود. وحدت عربی و گرایش به عرب بودن این جریان را از سوسیالیسم که به جهان وطنی می‌اندیشد جدا می‌کند. بعد از شکست در جنگ 1967 اعراب از اسرائیل این جریان از یکدیگر جدا شدند. شکست در این جنگ یک شکست نظامی صرف نبود بلکه شکست و فروپاشی یک گفتمان مسلط فکری بود.

وی با اشاره به اینکه قبل از جنگ جریانهای دیگری نیز وجود داشتند که احیای سنت را مطرح می‌کردند، گفت: اخوان المسلمین جزو این جریانها بودد که حسن البناء در زمره آنها بود. در واقع اشخاصی چون حسن البناء از درون جریان اصلاح‌طلبان به وجود آمدند. در این گیرو دار پس از جنگ است که نهضت انتقادی و نومعتزلیان به وجود آمدند و نقدها را شروع کردند.

آل مهدی تصریح کرد: در میان این نقدها، محمد عابد الجابری نقد چهارگانه خود را نوشت و به نقد عقل وجودی، عقل دینی و سیاسی و ساختاری پرداخت. او معتقد بود که باید سنت را نقد کرد تا بتوان آنرا احیاء کرد. روش جابری آمیزه‌ای از ساختارگرایی، تحلیل تاریخی و تفکیک عناصر ایدئولوژیک است.

وی افزود: کتابی که جابری را مشهور کرد ما و میراث فلسفی ما بود و سقراطهایی از گونه‌ای دیگر را پس از این کتاب نوشت. او در این اثر سعی کرده تا مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی نزدیک کند.

مترجم "نقد عقل عربی" یادآور شد: در بخش اول کتاب، جابری به بررسی مفهوم روشنفکر می‌پردازد. او معتقد است روشنفکر کسی است که یا با مرجع پیشین یا با مرجع امروزی یا به علل مختلف، مستقیم یا غیر مستقیم می‌اندیشد. او این موضوع را در کتاب باز می‌کند. او معتقد بود که جریانات فکری پیش آمده در جهان عرب در دو چیز مشترک بودند. اول اینکه آنها گذشته‌نگر بودند و نه گذشته‌گرا و دیگر اینکه واکنش‌گرا هستند و در واکنش به چیزی به وجود آمده‌اند. او معتقد است بر این اساس باید مفاهیم خودمان را در تاریخ پیدا کنیم.

وی افزود: جابری در بررسی خود از مفهوم روشنفکر، اعلامیه روشنفکری که به امضای امیل زولا و آناتول فرانس رسید اشاره می‌کند و می‌گوید در سده دوازدهم روشنفکران غربی متأثر از روشنفکران اسلامی و عربی بودند.