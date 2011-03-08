دسترسی تهرانیها به ایستگاههای اتوبوس آسانتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی در بازدید دوره ای از پروژه های آماده بهره برداری شهرداری منطقه 8 گفت: طرح هوشمند سازی شبکه حمل و نقل عمومی مورد تاکید و توجه شهردار تهران است.

شریفی تصریح کرد: بر اساس این طرح می بایست مسافت پیاده روی شهروندان برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس، مترو و تاکسی ها حداکثر به 350 متر برسد.

وی با اشاره به اجرای اقدامات عمرانی، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی در دو محور آیت ا... مدنی و محله مستعد مجیدیه در راستای اجرای طرح استقبال از بهار گفت: بایستی این دو محور در همه ابعاد نمونه باشند، به طوری که الگوی سایر مناطق و محلات قرار گیرند.

شریفی افزود : بی تردید اجرای طرح استقبال از بهار در محور ویژه آیت ا.. مدنی و محله مستعد مجیدیه؛ انتخاب هوشمندانه ای است که توسط شهردار منطقه انجام شده است.

قائم مقام شهردارتهران از منطقه 8 به عنوان یکی از مناطق برتر شهرداری های مناطق 22 گانه پایتخت نام برد و افزود: امیدوارم روند رو به رشد پروژه های منطقه ، هم چنان در جهت خدمات رسانی بیش از پیش به شهروندان ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به به آموزش شهروندی افزود: بدون شک پیشرفت پروژه ها رابطه مستقیمی بر ارتقای فرهنگ سازی شهروندان و آموزش شهروندی دارد.

قائم مقام شهردار تهران به تکمیل پروژه های نیمه تمام در منطقه 8 اشاره کرد و گفت: پروژه وحیدیه غربی، جمع آوری آبهای سطحی، پارک مینیاتوری باید با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر کاهش هزینه های غیر ضرور در مجموعه شهرداری افزود: تمام پروژه های عمرانی در منطقه بایستی به تصویب شورای فنی، عمران و معماری برسد.

شریفی به شناسایی محرومان و نیازمندان در تمام محلات در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اشاره کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم طعم شیرینی سال جدید را به تمام خانه ها ببریم.