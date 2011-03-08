شرایط جدید کاندیداتوری مجلس تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن کاندیداتوری نمایندگی مجلس با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به اضافه حداقل 5 سال سابقه مدیریت یا فعالیت اجرایی آموزشی و پژوهشی همچنین حرفه ای سیاسی و قضایی و تقنینی (4 سال نمایندگی مجلس)، پس از اخذ مدرک تحصیلی خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این نمایندگان در هفته گذشته در اصلاح تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شرط کاندیداتوری مجلس را داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به همراه داشتن 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک مصوب کرده بودند اما در جلسه امروز این ابهام مطرح شد که نمایندگی مجلس و همچنین کسانی که سابقه قضایی دارند از ورود به انتخابات مجلس محروم خواهند شد. بنابراین برای رفع این ابهام به پیشنهاد لاریجانی سابقه تقنینی، حرفه ای سیاسی و قضایی به این ماده از قانون انتخابات اضافه شد و ابهام مد نظر نمایندگان مرتفع شد.

نمایندگان با 170 رای موافق، 43 رای مخالف و 23 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر با پیشنهاد لاریجانی برای رفع ابهام موافقت کردند.

به گزارش مهر، بحث بر سر اصلاح این ماده برای دقایقی باعث شلوغی در صحن مجلس شد و تذکرات و اخطارهای پیاپی به دنبال داشت.

عده ای از نمایندگان معتقد بودند مصوبه هفته گذشته مجلس موجب ابهاماتی شده و باعث شده عده زیادی از داوطلبان امکان کاندیداتوری مجلس را از دست بدهند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در اخطار بند 2 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا گفت: حتی یک درصد از جمعیت کشور شرایط عنوان شده برای کاندیداتوری مجلس را ندارند و شما باید اخطار قانون اساسی را وارد بدانید.

لاریجانی در پاسخ به قاضی پور این تذکر را وارد ندانست و گفت: درقانون فعلی هم مدرک لیسانس را هم داریم بنابراین به گفته شما این هم تبعیض است اگر قرار باشد اینگونه حساب کنیم باید شرطی بگذاریم که بیسوادها هم بتوانند وارد مجلس شوند.

قاضی پور در ادامه گفت: اگر این قانون تصویب شود تعداد انگشت شماری وارد مجلس می شود آیا این مجلس سنا نمی شود؟ آیا از حالت مجلس شورای اسلامی خارج نمی شود؟

وی گفت: با تصویب این قانون تصویب ناروایی انجام می دهیم و روز قیامت باید جوابگوی آن عده ای را که محروم می کنیم باشیم.

لاریجانی گفت: اگر فکر می کنید حق عمومی ضایع می شود پیشنهاد اصلاحی بدهید.

پس از تذکرات و اخطارات نسبت به این موضوع جمعی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن ای طرح به مدت 3 ماه را ارائه کردند.

جهانگیر زاده در مخالفت با پیشنهاد مسکوت ماندن گفت: اگر این طرح مسکوت بماند خسارتی را متوجه کشور می کند بنابراین بگذارید اصلاح آن انجام شود.

مجلس با 117 رای موافق، 101 رای مخالف و 14 رای ممتنع با241 نماینده حاضر با پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح مخالفت کرد.

با این اصلاح کار بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات به پایان رسید.