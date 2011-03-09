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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 5 درصدی مرگ و میر در حوادث ترافیکی کشور

افزایش 5 درصدی مرگ و میر در حوادث ترافیکی کشور

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از افزایش 5 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور طی سال جاری خبر داد.

دکتر غلامرضا معصومی با اشاره به اقداماتی که در جهت کاهش تصادفات رانندگی و مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در کشور انجام شده است، به خبرنگار مهر گفت: تا سال 85 حوادث ترافیکی و آمار مرگ و میرهای ناشی از آن در کشور سیر صعودی داشت اما از این سال به بعد با اقداماتی که انجام شد در نتیجه آمار حوادث ترافیکی و تلفات آن سیر نزولی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه سیر نزولی حوادث ترافیکی در کشور تا سال 89 ادامه داشت، افزود: با توجه به آمار ارایه شده در سال جاری حدود 5 درصد افزایش آمار مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی داشته ایم.

معصومی در عین حال از کاهش آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در دی ماه 89 خبر داد و گفت: امسال بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو وارد چرخه ناوگان کشور شده که این مسئله در بالا رفتن آمار حوادث ترافیکی موثر است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، فعالیت اورژانس پیش بیمارستانی و سرعت حضور نیروهای اورژانس در صحنه تصادفات را از عوامل موثر در کاهش تلفات حوادث ترافیکی در کشور دانست.
کد مطلب 1269569

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