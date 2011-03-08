جشنواره ملی اسباب بازی نوروز امسال در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی صبح سه شنبه در دومین جلسه ستاد نوروزی شهرداری قزوین گفت: در ایام نوروز سازمان زیباسازی شهرداری با تزئین شهر نسبت به برپایی و نمایش هفت سین در میادین سید حسن نصراله (سرتک)، دفاع مقدس، عارف، سبزه میدان، عدل و تزیین میدان مینودر اقدام می کند.

نصرتی با بیان اینکه سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین نیز تزئین و پهن کردن هفت سین درمیدان قدس با مشارکت سازمان خدمات طراحی شهرداری و تزئین فستیوال (ویژه نمایشگاه کودک) در میادین مینودر، دفاع مقدس، تهران قدیم، سرداران و مناسب سازی و پوشاندن کارگاه اِلمان میدان مینودر را برعهده دارد، افزود: در همین راستا شهرداری منطقه یک میدان حمل و نقل، شهرداری منطقه سه میدان جانبازان، سازمان مدیریت پسماندها میدان 22 بهمن، سازمان میادین میدان ارتش را آذین بندی می کند.

وی به نمایش دو سفره هفت سین در بهشت فاطمه و مزار شهدا توسط سازمان آرامستان ها اشاره کرد و اظهار داشت: هم چنین تعداد دو هزار و500 گلدان سینزر در اختیار خانواده شهدا و روی مزار شهدا قرار گرفته و نظافت ، رنگ آمیزی، نصب تیربرد و فضا سازی ایام نوروز و غبارروبی مزار شهدا و سایر قبور هم صورت می گیرد.

این مقام مسئول از خط کشی معابر اصلی و ورودی شهر و نصب تعدادی تابلوهای راهنمای مسیر با محوریت تابلوهای راهنمای محورهای تاریخی تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی شهرداری با هماهنگی مسئولان خطوط تاکسیرانی سطح شهر با حفظ نظافت و پاکیزگی تاکسی ها، برنامه ریزی لازم جهت خدمات دهی ویژه در ایام نوروز را انجام داده و ضمن فعالیت کشیک بازرسی این سازمان، تاکسی های بیسیم و بانوان نیز خدمات ویژه ارائه می کنند.

وی یادآورشد: سازمان تاکسیرانی بیلبردهایی درسطح ایستگاه های CNG با محوریت پیام تبریک ایام نوروز و موضوع گردشگری داشته و نمازخانه و سرویس های بهداشتی جایگاههای CNG تا پایان سال بازرسی و درصورت نیاز اصلاح و مرمت شده و تابلوهای موقت راهنمای سرویس بهداشتی و نمازخانه دراین ایستگاه ها نصب می شود.

نصرتی، با اشاره به بازدید و مرمت سرویس های بهداشتی پایانه های مسافربری آزادگان و غرب و نصب تابلوهای راهنمای این سرویس ها درمحل مناسب توسط سازمان پایانه ها، از گل کاری و رنگ آمیزی جداول و پهن شدن سفره هفت سین در محوطه پایانه آزادگان خبرداد و گفت: علاوه بر نصب بنرهای خیرمقدم و معرفی اماکن گردشگری شهر، از تمامی مسافرین در بدو ورود به قزوین پذیرایی کرده و محلی برای ارائه راهنما و نقشه گردشگری شهر قزوین دایر می شود.

وی هم چنین از نصب بنر پیام تبریک سال نو در بدنه تمامی اتوبوس ها توسط سازمان اتوبوسرانی، فعالیت اتوبوس های کشیک در ایام نوروز، افزایش ساعت فعالیت اتوبوس ها در دهه آخر اسفند و اختصاص چهار دستگاه اتوبوس به تورهای گردشگری به صورت رایگان خبر داد و اظهار داشت: تمامی آب نماهای میادین و بوستان ها توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تا پایان سال مرمت و آماده بهره برداری شده و ساعت کار آن ها در ایام نوروز افزایش یافته و آب نمای دیجیتال میدان آزادی (سبزه میدان) نیز متناسب با ایام نوروز فعالیت می کند.

این مقام مسئول با اظهار اینکه تمامی سرویس های بهداشتی موجود در داخل بوستان های سطح شهر با نظارت ویژه درایام نوروز به صورت24 ساعته فعالیت می کند، گفت: سازمان مدیریت پسماندها نیز تنظیف و پاکسازی میادین و مسیرهای پرتردد، لایروبی و پاکسازی جوی و انهار و جداول به صورت ویژه و تنظیف و پاکسازی هر روزه مسیرهای منتهی به آثارتاریخی و اماکن مذهبی مهم شهر در ایام پایان سال و نوروز را در دست اقدام دارد.

وی با تصریح اینکه گل کاری فصلی در سطح شهر تا 25 اسفندماه به پایان رسیده و جشنواره لاله ها از اواسط نوروز در بوستان مشاهیر آغاز می شود افزود: با توجه به اینکه بوستان های شهدا، مطهری، ملت، بهشتی و مسافر به اسکان مسافرین اختصاص یافته پس از آماده سازی، نقشه و اطلاعات گردشگری در این بوستان ها نصب می شود.

شهردار قزوین از حرکت کالسکه نوروزی از 25 اسفند تا چهارم فروردین در سطح شهر توسط سازمان پارکها و فضای سبز خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری علاوه بر نظرسنجی از مسافرین نوروزی در بوستان ها، برنامه جشنواره کودک، تئاتر خیابانی، نوروز خوانی و مراسم ویژه را برگزار خواهد کرد.



وی با اشاره به نصب 20 تابلوی تبلیغاتی بزرگ (فیکسچر) با هدف فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در نظافت شهر توسط سازمان فرهنگی، ورزشی، از مشارکت سازمان های فرهنگی، ورزشی و زیبا سازی با نیروی انتظامی، سازمان آموزش و پرورش، هلال احمر، میراث فرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط و خدمات رسان درخصوص اطلاع رسانی در این ایام خبر داد.

نصرتی با اظهار اینکه عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت توسط چند گروه مختلف با نظارت مناطق سه گانه شهرداری در حال اجراست، گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی این کار در چند روز آینده به پایان می رسد.

نصرتی در پایان از برگزاری جشنواره و نمایشگاه بزرگ و ملی اسباب بازی و بازی های کودکان دیروز و امروز از چهارم تا پانزدهم فروردین ماه در مجموعه بزرگ تاریخی سعدالسلطنه خبر داد.