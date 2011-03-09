پیوند نوروز با اسلام رمز ماندگاری آن است

دکتر محمد علی آذرشب در مورد مشخصه‎هایی که نوروز را در میان سایر جشنهای فرهنگهای دیگر ممتاز و منحصر به‏فرد می‌کند به خبرنگار مهر گفت: نوروز زمان تجدید حیات است و زنده شدن طبیعت، انسانها برای اینکه جزوی از طبیعت هستند این زندگی و حیات در وجود آنها هم شادابی و نشاط ایجاد می‏کند، بنابراین نوروز جشن طبیعت جهانی است.

وی یادآور شد: یکی از شاخصهای فرهنگ اسلامی و انسانی ایجاد حیات در زندگی بشر است . یعنی به عبارت دیگر انسانها از نو متولد می‏شوند تمام عوامل زندگی در آنها فعال می‏شود و نوروز آغازی برای چنین مرحله‏ای از مراحل حیات بشری است، اگر چنانچه نوروز خوب فهمیده شود اگر طبیعت را با معنای عمیق نگاه شود در وجود اینها هم حیات و حرکت و زندگی نو ایجاد می‏شود.

مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: از مشخصات دیگر نوروز این است که مرزهای بین کشورها و ملتها را از بین می برد. شاهد هستیم که امروزه هم در ایران و ممالک فارسی زبان و هم در کشورهای عربی با اسامی مختلف مثل عید درخت و یا حتی عید نوروز و یا اسامی دیگر این روز را جشن می‏گیرند. بنابراین می‎تواند مرزها را از میان بردارد و ملتها را در یک صحنه حیات بخش مفرح و زندگی نو جمع کند.

استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران یادآور شد: مسئله دیگر نوروز این است که دنیا به سمت زیبایی در حرکت است یعنی زمین و درختان از حالت خمودگی و زشتی به حالت شادابی و زیبایی در می‏آیند، این زیبایی گرایی در نوروز خود یک معنای بزرگی دارد بدین ترتیب که چشم انسانها را به زیباییها باز می‏کند اگر انسان به عمق زیباییها نگاه کند زشتیها از بین می‏روند، وقتی انسانها به سمت زشتی می‏روند که زیباییها را ندانند و نبینند اگر چنانچه وجود انسانها مالامال از زیبایی و زیبایی گرایی شد اینها خواه ناخواه از تمام خشونتها، بغضها، کینه‏ها و حسدها که از زشتیهای طبیعت انسان است دور خواهند شد .

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد راز ماندگاری نوروز نیز اظهار داشت: نوروز با فطرت انسانها سازگار است، فطرت انسانها زیبایی گرا و حیات گرا است و نوروز از آنجایی که سمبل این زیبایی گرایی و حیات گرایی است بنابراین جاویدان مانده است. یکی دیگر از علتهای جاودانگی آن این است که بعد از اسلام با اسلام پیوند خورده یعنی یک چارچوب دینی و مذهبی به خود گرفته و از آنجایی که دین و مذهب جاویدان است نوروز هم به علت اینکه چارچوب دینی به خود گرفته جاودان مانده است.

آذر شب در مورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت گفت: بطور معمول اگر چنانچه شاخصهای نوروز را زیبایی گرایی و حیات گرایی بدانیم فرهنگ ایرانی فرهنگی است که همواره به سمت زیبایی و جاودانگی حیات بخش می‏رود. نه تنها در مراسم نوروز بلکه در همه هنرهای ایرانی اعم از کاشی کاری، نقاشی، مینیاتور و قالیبافی نوعی از فرهنگ ایرانی در آنها نهفته است که هم به سمت زیبایی گرایی و هم به سمت حیات و حرکت و زندگی می‏روند. این دو مشخصه یعنی حیات گرایی و زیبایی گرایی از مشخصه‏های فرهنگ ایرانی است که در نوروز و تمام هنرهای ایرانی نمایان است.