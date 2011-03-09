پیوند نوروز با اسلام رمز ماندگاری آن است

دکتر محمد علی آذرشب در مورد مشخصههایی که نوروز را در میان سایر جشنهای فرهنگهای دیگر ممتاز و منحصر بهفرد میکند به خبرنگار مهر گفت: نوروز زمان تجدید حیات است و زنده شدن طبیعت، انسانها برای اینکه جزوی از طبیعت هستند این زندگی و حیات در وجود آنها هم شادابی و نشاط ایجاد میکند، بنابراین نوروز جشن طبیعت جهانی است.
وی یادآور شد: یکی از شاخصهای فرهنگ اسلامی و انسانی ایجاد حیات در زندگی بشر است . یعنی به عبارت دیگر انسانها از نو متولد میشوند تمام عوامل زندگی در آنها فعال میشود و نوروز آغازی برای چنین مرحلهای از مراحل حیات بشری است، اگر چنانچه نوروز خوب فهمیده شود اگر طبیعت را با معنای عمیق نگاه شود در وجود اینها هم حیات و حرکت و زندگی نو ایجاد میشود.
مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: از مشخصات دیگر نوروز این است که مرزهای بین کشورها و ملتها را از بین می برد. شاهد هستیم که امروزه هم در ایران و ممالک فارسی زبان و هم در کشورهای عربی با اسامی مختلف مثل عید درخت و یا حتی عید نوروز و یا اسامی دیگر این روز را جشن میگیرند. بنابراین میتواند مرزها را از میان بردارد و ملتها را در یک صحنه حیات بخش مفرح و زندگی نو جمع کند.
استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران یادآور شد: مسئله دیگر نوروز این است که دنیا به سمت زیبایی در حرکت است یعنی زمین و درختان از حالت خمودگی و زشتی به حالت شادابی و زیبایی در میآیند، این زیبایی گرایی در نوروز خود یک معنای بزرگی دارد بدین ترتیب که چشم انسانها را به زیباییها باز میکند اگر انسان به عمق زیباییها نگاه کند زشتیها از بین میروند، وقتی انسانها به سمت زشتی میروند که زیباییها را ندانند و نبینند اگر چنانچه وجود انسانها مالامال از زیبایی و زیبایی گرایی شد اینها خواه ناخواه از تمام خشونتها، بغضها، کینهها و حسدها که از زشتیهای طبیعت انسان است دور خواهند شد .
رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد راز ماندگاری نوروز نیز اظهار داشت: نوروز با فطرت انسانها سازگار است، فطرت انسانها زیبایی گرا و حیات گرا است و نوروز از آنجایی که سمبل این زیبایی گرایی و حیات گرایی است بنابراین جاویدان مانده است. یکی دیگر از علتهای جاودانگی آن این است که بعد از اسلام با اسلام پیوند خورده یعنی یک چارچوب دینی و مذهبی به خود گرفته و از آنجایی که دین و مذهب جاویدان است نوروز هم به علت اینکه چارچوب دینی به خود گرفته جاودان مانده است.
آذر شب در مورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت گفت: بطور معمول اگر چنانچه شاخصهای نوروز را زیبایی گرایی و حیات گرایی بدانیم فرهنگ ایرانی فرهنگی است که همواره به سمت زیبایی و جاودانگی حیات بخش میرود. نه تنها در مراسم نوروز بلکه در همه هنرهای ایرانی اعم از کاشی کاری، نقاشی، مینیاتور و قالیبافی نوعی از فرهنگ ایرانی در آنها نهفته است که هم به سمت زیبایی گرایی و هم به سمت حیات و حرکت و زندگی میروند. این دو مشخصه یعنی حیات گرایی و زیبایی گرایی از مشخصههای فرهنگ ایرانی است که در نوروز و تمام هنرهای ایرانی نمایان است.
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