پرواز کرمان - کرمانشاه راه اندازی شد

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پس از پیگیریهای انجام شده در استان کرمان بار دیگر زمینه ایجاد خط هوایی کرمان به کرمانشاه مهیا شد.

وی ادامه داد: بسترسازی هوانوردی و فرودگاهی توام با نظارت 24 ساعته این اداره کل بر عملکرد پروازی شرکتهای هواپیمایی در حوزه های مذکور و نیز لزوم ارائه بهترین خدمات به زائران عتبات عالیات در فرودگاههای استان و فرودگاه بین المللی کرمان، شرایط مناسبی را ایجاد می کند تا ارتباطات موفق و مستمری بین شرق و غرب کشور با کوشش بیشتر چارتر کنندگان و شرکتهای هواپیمایی مجری در استان برقرار شود و ادامه یابد.

این مسئول با تاکید بر افزایش تعداد پروازها به نقاط جدید داخلی و بین المللی گفت: فرودگاه بین المللی کرمان و دیگر فرودگاه های استان 24 ساعته و عملیاتی هستند و آمادگی کامل دارند تا پس از درخواست موسسات حمل و نقل هوایی و شرکتهای هواپیمایی برای راه اندازی پرواز به تمام نقاط داخل و خارج کشور موافقت و اقدام کنند.

وی از هم استانی ها خواست تا با حمایت و استقبال از پرواز کرمان به کرمانشاه و نیز پرواز کرمان به شیراز زمینه استمرار این پروازها را فراهم کنند.

وی گفت: استمرار این پروازها منوط به استقبال مردم و استفاده از این خدمات بوده و هم اکنون به دلیل عدم استقبال در پروازهای کرمان به شیراز، مسئولان مجبور به تغییر نوع هواپیما و استفاده از هواپیماهایی با تعداد صندلی کمتر شده اند.

وی ادامه داد: چنانچه باز هم تعداد مسافر کاهش یابد، علیرغم حمایتهای این اداره کل، پرواز مذکور از کرمان انجام نخواهد شد که برای جلوگیری از این مسئله به یاری عموم همشهریان و هم استانی ها نیاز است.

پروازهای کرمان به کرمانشاه از سوم آذر ماه سالجاری لغو شده بودند.