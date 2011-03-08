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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۲

هفته بیست و هفتم لالیگا/

دپورتیوولاکرونا با شکست سوسیه‌داد به رده سیزدهم جدول صعود کرد

دپورتیوولاکرونا با شکست سوسیه‌داد به رده سیزدهم جدول صعود کرد

بیست و هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا دوشنبه شب با پیروزی دپورتیوولاکرونا مقابل رئال سوسیه‌داد به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا دوشنبه شب تیم فوتبال دپورتیوولاکرونا در ورزشگاه "ریازور" پذیرای رئال سوسیداد بود و موفق شد میهمان خود را با شکست 2 بریک بدرقه کند.

برای لاکرونیا در این بازی خانگی که در حضور بیش از 16 هزار تماشاگر برگزار شد، ایوان ریکی (41) و آدریان لوپز (57) گلزنی کردند و تک گل تیم رئال سوسیداد را نیز امانوئل آگیرتسی در دقیقه 65 به ثمر رساند.

پیروزی مقابل سوسیداد تیم لاکرونیا را 31 امتیازی کرد و به رده سیزدهم جدول فرستاد. رئال سوسیداد نیز در پایان هفته بیست و هفتم لالیگا با 35 امتیاز رتبه نهم جدول را در اختیار دارد.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 74 امتیاز
2- رئال مادرید 67 امتیاز
3- والنسیا 54 امتیاز
4- ویارئال 50 امتیاز
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18- هرکولس 26 امتیاز
19- آلمریا 25 امتیاز
20- مالاگا 23 امتیاز

کد مطلب 1269577

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