به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" ساخته ابراهیم فروزش چهارشنبه 18 اسفندماه در هجدهمین برنامه "آینه‌های رو برو" در تبریز به نمایش در می‌آید و پس از آن با حضور کارگردان و علی شادمان بازیگر فیلم نقد و بررسی می‌شود.

این فیلم در سالن سینمایی ناجی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز اکران می‌شود. کانون فیلم "آینه‌های روبرو" زیر نظر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کند.

در "زمانی برای دوست داشتن" بهناز جعفری، محسن تنابنده و علی شادمان بازی کردند، علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم است که هنوز اکران عمومی نشده است.