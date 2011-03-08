  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۵

"زمانی برای دوست داشتن" به تبریز می‌رود

"زمانی برای دوست داشتن" به تبریز می‌رود

فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" به کارگردانی ابراهیم فروزش فردا چهارشنبه در تبریز روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" ساخته ابراهیم فروزش چهارشنبه 18 اسفندماه در هجدهمین برنامه "آینه‌های رو برو" در تبریز به نمایش در می‌آید و پس از آن با حضور کارگردان و علی شادمان بازیگر فیلم نقد و بررسی می‌شود.

این فیلم در سالن سینمایی ناجی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز اکران می‌شود. کانون فیلم "آینه‌های روبرو" زیر نظر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کند.
 
در "زمانی برای دوست داشتن" بهناز جعفری، محسن تنابنده و علی شادمان بازی کردند، علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم است که هنوز اکران عمومی نشده است.
کد مطلب 1269578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها