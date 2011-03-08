بابک عابدینی نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور ایران در دهمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی دوبی اینگونه گفت: این نمایشگاه از 14 تا 17 مارس مصادف با 23 تا 26 اسفندماه در دوبی برگزار میشود و نمایندگانی از ایران نیز در آن حضور فعال خواهند داشت.
وی ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران یک غرفه 102 متری در اختیار دارد که این فضا را در اختیار چند شرکت فعال در زمینه چاپ و بستهبندی داخلی قرار خواهد داد. برای طراحی و اجرای فضای غرفه با چند شرکت خارجی مذاکره کردیم که از بین طرحهای ارائه شده بهترین آنها که هزینه مناسبتتری هم داشت توسط هیئت مدیره تایید شد و در حال حاضر غرفه در حال آمادهسازی است و در روز افتتاحیه آماده حضور بازدیدکنندگان خواهد بود.
این فعال امور چاپ در توضیح بیشتر فضایی که در اختیار ایران قرار گرفته است، عنوان کرد: یک جزیره با شماره غرفه 460 در سالن شرقی نمایشگاه و در کنار چندین شرکت معتبر بینالمللی در اختیار ایران است که این فضای کلی به غرفههای کوچکتری تقسیم شده که یک بخش به نمایندگان رسانههایی که از ایران در نمایشگاه حاضر خواهند شد اختصاص یافته و غرفه دیگری برای ارائه نمونه محصولات بخشهای مختلف صنعت چاپ کشور در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران افزود: از جمله محصولاتی که قرار است در این بخش به نمایش گذاشته شود نمونه قرآنهای نفیس صحافی شده در ایران، آلبومهای نفیس، دفاتر و سالنامههای چند زبانه، لفافهای انعطافپذیر در صنعت بستهبندی که در این زمینه در خاورمیانه جایگاه مناسبی داریم و ... است.
وی اضافه کرد: درباره ماشینآلات صنعت چاپ و بستهبندی این امکان فراهم نبود که نمونههایی از فناوریهای داخلی را به نمایش بگذاریم ولی در یک غرفه مجزا یکی از شرکتهای ایرانی که در دوبی هم نمایندگی دارد به طور مستقل در این زمینه فعال است.
عابدینی با اشاره به اینکه برگزارکنندگان نمایشگاه از حضور ایران استقبال خوبی داشتهاند، توضیح داد: برای اینکه بتوان غرفه مناسبی در اختیار ایران قرار داد مسئولان برپایی نمایشگاه ناگزیر شدند در ساختار و چینش غرفههای آن بخش تغییر ایجاد کنند تا شرط ما برای حضور در کنار شرکتهای معتبر جهانی محقق شود.
به گفته وی برخی شرکتهای ایرانی که در نمیاشگاه حاضر خواهند بود شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، آسان پک قزوین، رایان تصویر، رایان چاپ، شرکت قائم و چاپ صفا هستند که در زمینههای کاغذ و مقوا، هولوگرام، چاپ تجاری افست، کارتهای اعتباری و سیم کارت، مواد شیمیایی مصرفی در صنعت چاپ، چاپهای تجاری کتاب، جعبه سازی و ... فعالیت میکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در پایان هدف از شرکت در چنین نمایشگاهی را اینگونه توصیف کرد: هدف اصلی ما از شرکت در نمایشگاه شناخت هر چه بیشتر از بازارهای رقیب در منطقه است چراکه دوبی به عنوان سکوی پرتاب نمایندگیهای معتبر در خاورمیانه است و لازم است ما هر چه بیشتر از فرصتهایی که در کشورهای دیگر موجود است مطلع شویم و همچنین توانمندیهایمان را هم به دیگران معرفی کرده و آنها را برای سرمایهگذاری و کار در ایران تشویق کنیم.
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