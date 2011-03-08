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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

رئیسیان سال 90 یک فیلم سینمایی می‌سازد

رئیسیان سال 90 یک فیلم سینمایی می‌سازد

علیرضا رئیسیان روی دو طرح کار می‌کند تا در صورت فراهم شدن شرایط فیلم تاز‌ه‌اش را سال 90 کلید بزند.

علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: روی دو طرح کار می‌کنم که یا هرکدام ارتباط بهتری برقرار کنم و شرایط ساخت هر کدام فراهم شود سال آینده آن را مقابل دوربین می‌برم، امیدوارم مشکلاتی که برای تولید و نمایش "چهل سالگی" داشتم تکرار نشود، نهادهای عمومی مانند شهرداری باید از تولیدات سینمایی حمایت کنند.

وی گفت: این روزها شعار سینمای فرهنگی را می‌شنویم و شعار شهر انسانی و انسان شهری به گوش می‌رسد، کاش همه ما به سینمای فرهنگی توجه نشان دهیم و بخشی از ظرفیت‌های تولید و توزیع به سینمای فرهنگی اختصاص پیدا کند.

علیرضا رئیسیان فیلم‌های سینمایی "ریحانه"، "سفر"، "پرونده هاوانا"، "ایستگاه متروک" و "چهل سالگی" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1269583

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