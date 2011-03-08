علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: روی دو طرح کار میکنم که یا هرکدام ارتباط بهتری برقرار کنم و شرایط ساخت هر کدام فراهم شود سال آینده آن را مقابل دوربین میبرم، امیدوارم مشکلاتی که برای تولید و نمایش "چهل سالگی" داشتم تکرار نشود، نهادهای عمومی مانند شهرداری باید از تولیدات سینمایی حمایت کنند.
وی گفت: این روزها شعار سینمای فرهنگی را میشنویم و شعار شهر انسانی و انسان شهری به گوش میرسد، کاش همه ما به سینمای فرهنگی توجه نشان دهیم و بخشی از ظرفیتهای تولید و توزیع به سینمای فرهنگی اختصاص پیدا کند.
علیرضا رئیسیان فیلمهای سینمایی "ریحانه"، "سفر"، "پرونده هاوانا"، "ایستگاه متروک" و "چهل سالگی" را در کارنامه دارد.
نظر شما