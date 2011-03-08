رفع موانع ثبت جهانی برج قابوس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدر علی احمدی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی آزاد سازی حریم برج قابوس با بیان اینکه برج قابوس به عنوان یک اثر تاریخی نشانگر شخصیت شهرستان گنبد کاووس است افزود: با ثبت جهانی برج قابوس باید شخصیت شهرستان را نیز جهانی کنیم.

وی بر معرفی بیشتر برج قابوس به عنوان اثر تاریخی اسلامی تاکید کرد و گفت: باید اهمیت ثبت جهانی برج قابوس به عنوان یک میراث جهانی مورد توجه مسئولان و مردم قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس آموزش و پرورش، تربیت بدنی و اداره برق مکلف شده اند اماکن اطراف برج را تخلیه کنند و عرصه را برای برج قابوس آزاد کنند.

وی افزود: برای انتقال بار ترافیکی شهر نیز اداره راه مکلف شده قسمتی از مسیر کنار گذر گنبد را که در مسیر اسب دوانی قرار دارد را آسفالت کند.

احمدی همچنین اظهار داشت: اثر فرهنگی مانند برج قابوس قابل قیمت گذاری نیست و ثبت آن از هر مسئله ای واجب تر است پس بخش نگری در این خصوص معنی ندارد.

برج قابوس یکی از بی‌نظیرترین یادمان‌های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی است که درشمال شهر گنبد قابوس و در سه کیلومتری بازمانده شهر قدیم جرجان مرکز حکومت آل زیار قرار دارد.



این برج بر روی تپه‌ای به بلندی 15متر قرار گرفته وبه سال397 هـ.ق به‌عنوان یادمان شمس‌المعالی قابوس بن و شمگیر ساخته شده است ارتفاع این برج 55 متر و با احتساب بلندی تپه در مجموع 70 متر از سطح زمین است.



میل گنبد بیش از هزار سال، سرفرازانه سر به آسمان کشیده و تمدن کهن مردم این دیار را رخ جهانیان می کشد، این بنا از چهار بخش تشکیل شده است که شامل پی و صفه بنا، سردابه، بدنه و گنبد مخروطی می شود و ارتفاع بنا 70 متر ، بدنه بنا 37 متر و دارای 10 ترک است.