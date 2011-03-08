دهلران به استقبال مسافران نوروزی می رود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دهلران در جنوب خاوری استان ایلام و جنوب باختری دینار کوه و در فاصله 228 کیلومتری ایلام و 100 کیلومتری شهرستان اندیمشک واقع شده است.

وی بیان داشت: این شهرستان بعد از دوران جنگ و بازسازی به صورت یک شهر توریستی در آمده است و به خاطر منابع عظیم نفت و زمینهای وسیع و مستعد کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این مسئول افزود: بیشتر آبادیها در اثر جنگ تحمیلی و اشغال آنها خالی از سکنه شده بود و بعداز جنگ و بازسازی دوباره اسکان یافته اند.

علیزاده گفت: از این بخش رودخانه های دویرج و چیغاب مورموری عبور می کند و دراین بخش به دلیل حاصلخیزی زمینهای کشاورزی محصولات متنوع جالیزی به دست می آید.

وی ادامه داد: در بخش موسیان چاه های نفت فراوانی حفر شده و دارای منابع عظیم نفتی است.

وی تصریح کرد: شهر پهله مرکز بخش زرین آباد است که از زمان های دور تاکنون محل سکونت بوده و آثار باستانی فراوانی درآن به چشم می خورد و شهر ک میمه یکی از نواحی خوش آب و هوا و پر جمعیت زرین آباد است.

این مسئول بیان داشت: آب و هوای دهلران آن گرم است و بیش ترین دما در تابستان گاهی از 50 درجه نیز بالاتر می رود.

علیزاده عنوان کرد: قدمت منطقه دهلران به هزاران سال پیش بر می گردد و همواره با جلگه بین النهرین در ارتباط بوده است.

وی تصریح کرد: با بررسیهایی که در ساختار کلی سرزمین باستانی دهلران صورت گرفته نشان گر این حقیقت است که یکی از کانون های باستانی ایران به شمار می رفته است و با وجود این همه پیشنیه تاریخی و اهمیتی که دارد کم تر شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: کاوشهایی که در سرزمین دهلران انجام گرفته روشن گر این حقیقت است که انسان دراین منطقه در حدود هشت هزار سال پیش از میلاد از دونوع گونه نبات یعنی گندم و جو ومیش و بز استفاده می کرده است.

این مسئول اضافه کرد: بر اساس شواهد به دست آمده به وسیله باستان شناسان و هم چنین آزمایش های فراوان هول و کنت دی فلانری در سال 1961 بر روی تپه های علی کش (تپه باستانی علی کش با وسعتی به قطر حدود 135 متر که ضخامت لایه های باستانی آن به حدود هفت می رسد) و چغا سفید و دیگر مناطق باستانی این منطقه انجام گرفته، نشان گر این حقیقت است که انسان در فاصله میان5500 تا 7500 قبل از میلاد در این منطقه به اهلی کردن گاو و کشت دانه های گیاهی مانند عدس و ماش و کتان توفیق یافته است.

به گزارش مهر، نژاد مردم این شهرستان از اصیل ترین نژاد کرد هستند و قدمت آن به دوره مادها می رسد.

ساکنان این شهرستان دارای قدی بلند و موهای مشکی و تا حدودی پوستی گندم گون و یا تیره هستند.

مردم دهلران به سبب شرایط خاص زیست محیطی بسیار بردبار و از لحاظ اقتصادی بسیار قانع هستند.

در بین مردم این شهرستان می توان ویژگیهای خاص جامعه عشایری چون علاقه به وطن ایمان و فداکاری، شوخ طبعی را در آنان به وضوح دید.

در بسیاری از موارد با توجه به موقعیت مرزی وجغرافیایی پاسداران و نگهبانان فدارکارو از جان گذشته هستند.

از مهمترین مکانهای دیدنی و تاریخی می توان به غار طبیعی و حفاظت شده خفاش در نزدیکی چشمه های آب گرم که در آن هزاران خفاش زندگی می کنند.اشاره کرد.

تپه باستانی علی کش با قدمت 9 هزار ساله مربوط به دوره ایلامیان درنزدیکی شهر توریستی موسیان، قلعه تاریخی شیاخ در بخش زرین آباد، سنگ نبشته دوره قاجار در میمه زرین آباد، چشمه های قیر طبیعی، چشمه های آب معدنی با حرارت آب بالا، ، زیارتگاه سید ابراهیم در زرین آباد، زیارتگاه سید ابراهیم قتال در در دهلران، زیارتگاه سید ناصرالدین درزرین آباد، زیارتگاه عباس در 60 کیلومتری شهر دهلران مسیر جاده اندیمشک و...از دیگر آثار شهرستان دهلران هستند.

نقشه هوایی شهرستان دهلران

به گزارش مهر، این منطقه که در دامنه جنوب و جنوب باختری دینار کوه قرار دارد، از قدیم الایام به "ده لران›" مشهور بوده است.

بقایای آثار تاریخی و باستانی و مجموعه اشیا باستانی کشف شده، نشان گر این حقیقت است که قدمت این منطقه با دوره قبل از تاریخ و بعد از آن، به ویژه با دوره ساسانیان مرتبط است.

بقایای شهرهای باستانی و وجود ده ها ناحیه و تپه باستانی هر یک بیانگر بخشی از سرگذشت دیرینه این سرزمین است.

دهلران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مناطق مهم استان ایلام است و همین موقعیت جغرافیایی نیز باعث آسیب آن در درازای تاریخ شده است. این اهمیت و موقعیت در ادوار بعدی نیز حفظ شده است.

در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران این منطقه آسیب فراوانی دید، طوری که بازسازی و مرمت آن اعتبارات قابل توجهی را ضروری ساخت.

این شهر بعد از خاتمه جنگ بازسازی شد و به عنوان یک شهر گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفت.

شهر دهلران در حال حاضر نیز علاوه بر موقعیت گردشگری دارای منابع عظیم نفت و اراضی مستعد کشاورزی است که اهمیت اقتصادی و جغرافیایی آن را دو چندان ساخته است.

شهرستان دهلران در درازای جغرافیایی 47 درجه و 16 دقیقه و پهنای جغرافیایی 32 درجه و 41 دقیقه و در بلندی 215 متری از سطح دریا قرار دارد.

شهر دهلران در 220 کیلومتری جنوب خاوری ایلام و در مسیر جاده ایلام - دزفول واقع است.

آب و هوای دهلران معتدل و متمایل به گرم است و میزان بارندگی سالانه 300 میلیمتر است.

دهلران از خاور به شوش و سوسنگرد(دشت آزادگان)، از شمال به آبدانان و دره شهر، از باختر به مهران و از جنوب و جنوب باختری به عراق محدود است.