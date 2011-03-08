مقامات آمریکا و پاکستان خواهان تضعیف روابط دوجانبه نیستند

به گزارش خببرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، "آصف علی زرداری" در دیدار با "مارک گراسمن" نماینده جدید آمریکا در امور افغانستان و پاکستان با بیان این مطلب اظهار اشت : ضعیف شدن روابط ما موضوعی نیست که خوشایند طرفین باشد.

رئیس جمهور پاکستان خطاب به گراسمن گفت : ما باید راه هایی را بیابیم که از طریق آنها راه حل های قابل قبولی را برای تمام مشکلاتمان بیابیم.

اسلام آباد و واشنگتن به واسطه حملات پی در پی جنگنده های بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله نشین پاکستان تنشهایی را با یکدیگر دارند و اخیرا نیز محاکمه یک آمریکایی به اتهام قتل چند تبعه پاکستانی روابط دو کشور را وارد چالش جدی کرد که با وجود رایزنیهای فراوان در این باره هنوز اسلام آباد و واشنگتن اختلاف هایی در این رابطه دارند.

علاوه بر آن، حمله به تانکرهای حامل سوخت نیروهای ائتلاف در پاکستان نیز یکی دیگر از چالشهای آمریکا در پاکستان است که رهبری این نیروها را در افغانستان بر عهده دارد.