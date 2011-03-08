سفر گیتس به افغانستان؛ سردرگمی آمریکا در تصمیم گیری

وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در سفر به افغانستان و دیدار با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان به دلیل کشته شدن 9 کودک افغانی در نتیجه حملات هوایی ناتو عذرخواهی کرد و در این دیدار گفت این احتمال وجود دارد که آمریکا پس از سال 2014 درافغانستان بماند که این اظهارات گیتس این سئوال را در ذهن ایجاد می کند آیا با وجود هزینه های گزاف جنگ افغانستان و افزایش مخالفین جنگ دولت آمریکا بازهم به اهداف جنگ طلبانه خود می اندیشد یا به عقاید مردم احترام می گذارد و به جنگ در این کشور پایان می دهد.

خروج نظامیان آمریکایی حتی پس از 2014 غیر ممکن است

در حالی که "رابرت گیتس" برای ارزیابی فرایند خروج نظامیان از افغانستان در ماه جولای وارد این کشور شد، نظرسنجی ها حکایت از موافقت بیش از 50 درصد آمریکایی ها با خروج نظامیان از افغانستان است، اما به گفته کارشناسان پیش بینی می شود که نظامیان تا سال 2014 به طور کامل از این کشور خارج نشوند، چنانچه بسیاری از مقامات غربی به توسعه دامنه جنگ طلبی خود در افغانستان اذعان کرده اند.

در همین حال "مارک سدویل" نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان بر ادامه عملیات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در این کشور پس از سال 2014 و همزمان با واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی تاکید کرده است.

سدویل تاکید کرده است : واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در سال 2014 به معنای پایان عملیات نیروهای ناتو در افغانستان نیست، بلکه به معنای آغاز مرحله جدیدی از این عملیات است و از این زمان به بعد وظیفه نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور تغییر می کند.

موافقت اکثریت آمریکایی ها با خروج نظامیان از افغانستان در یک سال آینده

هم اکنون برای اولین بار اکثریت رای دهندگان آمریکایی در تازه ترین نظرسنجی خواهان عقب نشینی سریع نظامیان آمریکایی از افغانستان یا تعیین یک جدول زمانبندی خاص برای آغاز روند تدریجی خروج در یک سال آینده هستند. هم اکنون 52 درصد از رای دهندگان آمریکایی خواهان خروج نظامیان از افغانستان و بازگشت آنها به کشور خود در یک سال آینده هستند که این رقم در مقایسه با نظرسنجی های انجام شده در سپتامبر گذشته که تنها 43 درصد از آمریکایی ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند 9 درصد افزایش یافته است. همچنین 34 درصد از رای دهندگان آمریکایی تصور می کنند که دولت نباید یک جدول زمانبندی خاص را برای خروج نظامیان از افغانستان تعیین کند. از طرفی گرچه جمهوریخواهان همواره خواهان ادامه جنگ افغانستان بودند، هم اکنون بر عقب نشینی تاکید می کنند، چنانچه 37 درصد از جمهوریخواهان موافق خروج نظامیان در یک سال آینده از این کشور جنگ زده هستند، این درحالی است که این رقم در شش ماه گذشته 24 درصد بوده است. استفاده طالبان از تجهیزات انفجاری تقویت شده چالشهای بسیاری را برای دولت آمریکا ایجاد کرده است، چنانچه ایالات متحده هزینه چند میلیارد دلاری آمریکا را برای مقابله با تسلیحات مرگبار در افغانستان اختصاص داده و حتی برای کاهش حملات اعضای این گروه به طالبان رشوه پرداخت می کند . در همین حال 31 درصد از آمریکایی ها پیش بینی می کنند که آمریکا در جنگ افغانستان در مقابل طالبان شکست می خورد. همچنین هم اکنون 34 درصد از مردم بر این باورند که دولت آمریکا نباید در این جنگ که وارد دهمین سال شده است، با نیروهای افغانی همکاری کند. هزینه های گزاف جنگ افغانستان و رشوه پنتاگون به طالبان از طرفی دیگر در حالی که هر روز شاهد کشته شدن نظامیان و غیرنظامیان بسیاری در افغانستان هستیم و حتی امنیت نسبی در این کشور برقرار نشده است، رسانه های غربی هزینه های روزانه جنگ طلبی آمریکا در افغانستان را بالغ بر 300 میلیون دلار برآورد کرده اند. در حقیقت آمریکا با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون دلار برای هر روز جنگ در افغانستان از جیب مالیات دهندگان این کشور، تاکنون نتوانسته است امنیت را در این کشور به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر استفاده طالبان از تجهیزات انفجاری تقویت شده چالشهای بسیاری را برای دولت آمریکا ایجاد کرده است، چنانچه ایالات متحده هزینه چند میلیارد دلاری آمریکا را برای مقابله با تسلیحات مرگبار در افغانستان اختصاص داده است. آمونیوم نیترات ماده اصلی 80 درصد بمبها در افغانستان را تشکیل می دهد و این بمبها که تجهیزات انفجاری تقویت شده نامیده می شوند ارزان بوده و ساخت آنها آسان است و شورشیان در درگیریهای خود و در جنگ علیه دولت بسیار از این بمبها استفاده می کنند.

تجهیزات انفجاری تقویت شده که توسط طالبان مورد استفاده قرار می گیرد در پاکستان ساخته شده است و چون هیچ ماده فلزی یا بخش الکتریکی در تولید این تجهیزات به کار گرفته نشده، غیر قابل شناسایی هستند.

از طرفی به گفته یک مقام ارشد افغانی، ارتش ایالات متحده و دیگر همپیمانان ناتو به افسران عالیرتبه ارتش افغانستان و برخی از اعضای طالبان رشوه پرداخت می کنند تا از حملات خود بکاهند. در حقیقت این موضوع که بیشتر بودجه طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیروهای آمریکایی تامین می شود، بر نگرانی ها درباره آینده جنگ افغانستان افزوده است.

خروج تنها گزینه رهایی از باتلاق افغانستان برای آمریکا

در نهایت می توان گفت که "باراک اوباما" برای اتخاذ تصمیمی درست درباره جنگ افغانستان باید تاریخ را مرور کند و با توجه به تجارب کهنه سربازان و اینکه جنگ تنها سبب کشته شدن غیرنظامیان بسیار می شود و در این میان تنها سربازان قربانی جنگ طلبی های دولتمردان می شوند، تصمیم بگیرد.

از سوی دیگر مالیات دهندگان آمریکایی برای حضور نظامیان در افغانستان باید هزینه های جنگ را بپردازند و هر روز مالیاتهای بیشتری را پرداخت کنند که همین موضوع به مرور زمان باعث افزایش مخالفان جنگ و انزجار مردم از سیاستهای کاخ سفید می شود.

دولت آمریکا باید برنامه خروج از افغانستان را به منظور رهایی از این جنگ طرح ریزی کند و نباید درصدد باقی ماندن در این کشور به مدت چهار سال دیگر و تصمیم گیری پس از این تاریخ باشد.

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گزارش : معصومه زارع