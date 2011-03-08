باید از مفاخر فرهنگی فیلم ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر روز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم جایزه پروین اعتصامی و در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت وزارتخانه متبوعش از برپایی این جایزه ادبی گفت: جایزه پروین اعتصامی به سهم خودش توانسته در عطف توجه به شعر و ادب موفق باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: امیدوارم هر سال با همکاری خواهران نویسنده و اهل ذوق بتوانیم جایزه ادبی پروین اعتصامی را بهتر از پیش برگزار کنیم.

وی از برگزاری برنامه‌های متعدد ادبی در سال 1390 خبر داد و با اشاره به ایجاد سمت قائم مقام وزیر در حوزه شعر و ادب، آن را در راستای حمایت از اینگونه برنامه‌های ادبی قلمداد کرد و افزود: ما در آغاز امسال همایش شاعران ایران و جهان را برگزار کردیم و دومین دوره آن را با شکوه هر چه تمامتر در سال 90 برگزار خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ما در سفرهای استانی به مسئولان هر استان یادآوری می‌کنیم که برای بزرگان آن استان بزرگداشت بگیرند و حتی اگر این چهره‌ها قابلیت خاصی داشته باشند، لازم است برایشان فیلم‌های سینمایی، کوتاه یا مستند ساخته شود.

حسینی انجام این قبیل اقدامات را در راستای صیانت از زبان و ادب فارسی توصیف کرد و گفت: ما بیش از 1100 سال شعر داریم و چهره‌هایی مانند عطار، سعدی، مولوی و حافظ که روزهایی برایشان نامگذاری شده ‌است، باعث تداوم این فرهنگ شده‌اند.

وی با اشاره به خرید یک میلیارد تومانی کتاب‌های شعر توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال جاری ابراز امیدواری کرد در سال آینده و با افزایش اعتبارات این وزارتخانه حمایت‌های مذکور گسترده‌تر شود.