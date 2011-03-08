قصد داریم 80 درصد خوراک مطالعات کشور را تامین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مجمع ناشران انقلاب اسلامی عصر دوشنبه 16 اسفند با حضورحجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجتالاسلام محمدحسن رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و محمد حمزهزاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
حمزهزاده در این برنامه گفت: افتتاح و راهاندازی مجمع ناشران انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در فعالیتهای نشر است. راهاندازی چنین تشکیلاتی از آروزهای چهرههای بزرگ نظام بوده است. در 10 سال اخیر حدود 6 اقدام برای ایجاد چنین تشکلی میان جبهه فرهنگی ناشران انقلاب انجام شد و هر فردی که مسئولیت یک انتشارات را بر عهده داشت سعی میکرد ناشران را گرد هم جمع کند و چنین تشکلی ایجاد کند.
وی گفت: آن تشکلها به ثمر وضعیت فعلی نرسیدند اما مجمع ناشران انقلاب اسلامی محصول همان تلاشهاست. به نظرم دلیل این امر که هر فعال عرصه نشر بعد از مدتی به فکر کار و فعالی جمعی میافتد، شرایط فعالیتهای نشر است. تجمع و مشارکت اقتضای این کار است و به شکل جزیرهای و متفرق نمیتوان چنین فعالیتهایی را به نتیجه رساند و انتظار پیروزی داشت.
مجمع ناشران دیر راهاندازی شد
مدیرعامل انتشارات سوره مهر افزود: کار جمعی در این زمینه یک تاکتیک نیست بلکه یک زیرساخت است و بدون آن نمیتوان پیشرفتی داشت. این حرکت قبل از این که درخواست چند ناشر خوب و متعهد باشد، خواسته مردمی است که میخواهند از لحاظ کمی و کیفی در عرصه فرهنگ رشد کنند. راهاندازی چنین مجمعی را دیر آغاز کردیم ولی میتوان امیدوار بود زمان و فرصتی که از دست دادیم، حاصلش پختگی بوده است. امروز کار گروهی کردن یک گفتمان رایج است.
حمزهزاده ادامه داد: غایت کار هر انتشاراتی مطالعه است و اگر مطالعه نباشد، این چرخه کامل نخواهد شد. جغرافیای فعالیت ما منحصر به ایران نخواهد بود و دیگر کشورها را شامل خواهد شد. مجمع ناشران دو وظیفه مهم بر دوش دارد اول این که دلایل مطالعه و خرید کتاب را ایجاد کند. دوم، بهانههای نخریدن کتاب را از بین ببرد.
موانعی بر سر راهمان وجود دارد
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: در مجموع وضعیت مطالعه در کشور مطلوب نیست. موانعی بر سر راه فعالیتهای ما وجود دارد. گاهی انتشار کتابهای درسی سد راه میشود. مثلا گفته میشود شبکه مناسبی برای توزیع کتاب در کشور وجود ندارد در حالی که کتابهای درسی به همه نقاط کشور از جمله دورترین نقاط ارسال میشوند.
وی افزود: محدودی فعالیت مجمع ناشران بسیار گسترده است و همه ناشران میتوانند عضو مجمع شوند. با توجه به آمار متوجه میشویم که 80 درصد مطالعات در زمینه تاریخ و ادبیات است. در حوزه تاریخ دو واقعه بزرگ در کشور وجود دارد. اول انقلاب اسلامی و دوم دفاع مقدس که این دو واقعه میتوانند دستاویز خوبی برای تولید آثار تاریخی و ادبی باشند البته به شرطی که برخی اندیشهها را کنار بگذاریم و بیغرض در این زمینه فعالیت کنیم.
حمزهزاده گفت: به تعبیر رهبر انقلاب در حال حاضر مقطع تاریخی اوج شعر در کشور است. کتابهای شعر در محدوده فعالیت ما گاهی پرتیراژ هستند و در سال 10 الی 15 نوبت تجدید چاپ میشوند. این نیز از نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشیم. قصد داریم خوراک 80 درصد مطالعات کشور را تامین کنیم. این وظیفهای است که از مجمع ناشران متوقع است و باید محقق شود.
نظر شما