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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

نمایشگاه بهاره خرم آباد گشایش یافت

نمایشگاه بهاره خرم آباد گشایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور فرماندار مرکز لرستان، رئیس سازمان بازرگانی و مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی لرستان نمایشگاه بهاره در محل دائمی نمایشگاههای خرم آباد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس سازمان بازرگانی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این نمایشگاه در قالب 250 غرفه از ساعت 9 صبح تا 21 شب به صورت تمام وقت آماده بازدید و خرید شهروندان خرم آبادی است.

حجت الله بیرانوند ادامه داد: همچنین همزمان با افتتاح نمایشگاه بهاره خرم آباد نمایشگاههای بهاره شهرستانهای دورود و الیگودرز نیز افتتاح شدند.

وی با اشاره به راه اندازی 11 نمایشگاه بهاره در شهرستانهای استان لرستان، خاطر نشان کرد: در قالب این نمایشگاهها بیش از 950 غرفه به شهروندان خدمات ارائه می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به رشد 10 تا 15 درصدی تعداد غرفه های نمایشگاههای بهاره استان، یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای مورد نیاز مردم از جمله پوشاک، کیف و کفش، مواد پروتئینی و گوشت قرمز و مرغ گرم و یخ زده توزیع می شود.

بیرانوند ادامه داد: همچنین در حاشیه این نمایشگاه بازرسان سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی و همچنین نمایندگان اداره کل استاندارد و دامپزشکی نیز به منظور نظارت بر روند توزیع و عرضه کالا حضور دارند که شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به این افراد اطلاع دهند.

کد مطلب 1269593

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