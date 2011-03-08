به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه دوشنبه در هم اندیشی جامعه مدرسین و سپاه علی بن ابیطالب (ع) اضافه کرد: ما در شرایط خاص و ویژه‌ای هستیم و در این زمان یکی از وظایفی که قرآن و سیره اهل بیت (ع) بر دوش ما گذاشته است دشمن‌شناسی است.



وی ابراز داشت: مسئله دشمن‌شناسی آنقدر مهم است که در روایات در ردیف شناخت خدا بیان شده است؛ در روایت است که اندیشمند‌ترین مردم کسانی هستند که خدا را و دشمن خود را بشناسند و با او مقابله کنند.



دشمن‌شناسی موضوع بسیار مهم در اسلام است



عضو جامعه و مردم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از ائمه معصومین (ع) تاکیدکرد: اگر کسی توجه به دشمن نداشته باشد زمانی از غفلت خود آگاه می‌شود که دشمن او را محاصره کرده است.



وی با اشاره به لزوم دشمن‌شناسی و لوازم آن، بیان کرد: تا کسی دشمن را نشناسد نمی‌تواند با او برخورد کند به همین دلیل نفس اماره و شیطان‌شناسی در قرآن با تعابیر خاصی آمده است و قرآن شیطان را دشمن معرفی کرده و فرموده شما هم او را دشمن بدارید.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) اذعان داشت: احادیث راه را برای ما باز می‌کند که انگیزه دشمن را از دشمنی او بشناسیم چون دشمن گاهی انگیزه اعتقادی دارد و همه تلاشش این است که اعتقاد ما را از دل بزداید و خدشه دار کند.



انگیزه‌های دشمن از دشمنی را باید شناسایی کنیم



آشتیانی تصریح کرد: کسی که چنین انگیزه‌ای دارد با کسی که می‌خواهد سیاست و اجتماع و اقتصاد ما را به هم بزند متفاوت است؛ در همین جنگ نرم هم انگیزه‌ها یکسان نیست در مرحله اول اعتقاد ما را هدف قرار داده‌اند چون اگر جوانان ما با انگیزه دوران دفاع مقدس و با انسی که با آیات قرآن داشتند، جلو بروند دشمن نمی‌تواند صدمه‌ای بزند.



وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در طول دوران دفاع مقدس در جایی که مقداری تکیه بر مسائل غیرخدایی می‌شد لطمه می‌خوردیم اما در جایی که تکیه بر خدا بود و با قلب با صفا و شفاف جلو می‌رفتیم پیروز بودیم.



نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به مرحله بعدی مقابله با دشمن ادامه داد: بعد از شناخت انگیزه دشمن باید با نقشه او آشنا شویم، حضرت علی (ع) در خطبه‌ای از نهج البلاغه می‌فرماید دشمن دائما علیه شما طراحی می‌کند اما شما نقشه او را نمی‌خوانید تا نقش بر آب کنید.



دشمن از طریق بی‌عفتی به دنبال خدشه دار کردن دین مردم است



وی با اشاره به ماجرایی تاریخی تصریح کرد: در تاریخ فتح اندلس آمده است که مسیحیان دیدند نمی‌توانند آنجا را فتح کنند توطئه کردند و از طریق ترویج شراب و بی‌عفتی توانستند بر اندلس مسلط شوند و آنجا را فتح کنند که ماجرایی خواندنی دارد.



آشتیانی با بیان اینکه سپاه و بسیج در طول دوران دفاع مقدس پشتوانه نظام بودند؛ ابرازداشت: در این دوران هم نیاز به پشتوانه داریم تا بتوانیم از مرحله جنگ نرم عبور کنیم.



نماینده مردم قم با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهارداشت: همه تحلیلگران امروز از این تحولات در حیران هستند این تحولات زلزله‌ای در منطقه ایجاد کرده که نیازمند مدیریت و رهبری است.



انقلاب ایران به فرموده امام جهانی خواهد شد



وی افزود: نهضتی که ما باور نمی‌کردیم رخ داده است؛ روزی امام خمینی می‌فرمودند که این انقلاب به همه جهان صادر خواهد شد اما عده‌ای خنده می‌کردند و می‌گفتند این‌ها در کار خودشان مانده‌اند و می‌خواهند انقلابشان را جهانی کنند.



آشتیانی ادامه داد: اما امروز زلزله و ولوله‌ای در منطقه ایجاد شده که امیدواریم مقدمه ظهور باشد و البته این امر مسئولیت حوزه‌های علمیه، نهادهای فرهنگی، سپاه و... را سنگین می‌کند.



وی با اشاره به بیانی از نیکسون که گفته بوده اگر بتوانیم در ایران و کشورهای دیگر انگیزه دینی را از آنان بگیریم بدون شلیک یک گلوله می‌توانیم آنجا را فتح کنیم، تصریح داشت: امروز بار مسئولیت بر دوش ما سنگین و خطیر است تا جوانان ما در تهاجم فرهنگی دچار انحراف نشوند.



خطبه رهبر انقلاب تزریق خون در رگهای انقلابیون مصر بود



نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به خظبه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث مصر ابراز داشت: خطبه رهبری چنان خونی در رگهای مردم و رهبران انقلاب مصر انداخت و باعث ضد تا جلو آمدند و عقب نشینی نکردند.



وی با بیان اینکه در لیبی و سایر کشورهای اسلامی هم مردم در مقابل دیکتاتور‌ها ایستاده‌اند ابرازداشت: این تجربیات باید منجر به ایجاد تشکیل جماهیر اسلامی شود و در مقابل دنیای استکبار بایستد.



حادثه ۲۵ بهمن جنایت بود



آشتیانی با اشاره به حوادث ۲۵ بهمن ماه در ایران تصریح کرد: کاری که آن جنایتکار‌ها در ۲۵ بهمن کردند خواستند همانند فضله موشی که در جایی می‌اندازند شیرینی‌های ۲۲ بهمن و حضور با شکوه مردم در عرصه را از بین ببرند.



وی با اشاره به برخورد مجلس با این موضوع و ارائه گزارش در این باره و با بیان اینکه ممکن بود در گذشته عده‌ای هنوز تحلیل درستی از مسائل نداشتند عنوان کرد: امروز دیگر با این حوادث بسیاری از مسایل روشن است و همه می‌دانند که دشمن چه کارهایی انجام می‌دهد، دشمن نسبت به این ملت حساس و بیدار است و توطئه می‌کند و همه باید مراقب باشیم.