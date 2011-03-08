به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ساعت 18:30 دقیقه فردا چهارشنبه راهی تهران میشود و پس از دیدار با راهآهن شهرری در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر، ساعت 4:45 دقیقه صبح روز جمعه هفته جاری تهران را به مقصد شهر ریاض عربستان ترک میکند.
کاروان ذوبآهن برای رسیدن به شهر ریاض، ابتدا از فرودگاه امام(ره) راهی شهر ابوظبی امارات شده و ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد این شهر میشود. به علت اینکه پرواز تیم ذوبآهن به ریاض ساعت 1:55 بامداد روز شنبه است، کاروان این تیم در یکی از هتلهای شهر ابوظبی مستقر خواهد شد.
در نهایت شاگردان منصور ابراهیم زاده ساعت 2:50 دقیقه روز شنبه هفته آینده و پس از سفری که حدود 23 ساعت طول میکشد، وارد شهر ریاض شده و در هتل "هالی دیاین" این شهر اقامت خواهند کرد.
ساعت 15:15 دقیقه عصر روز پنجشنبه بیست و ششم اسفندماه کاروان ذوبآهن از ریاض راهی ابوظبی شده و ساعت 2:50 دقیقه صبح جمعه، با پرواز ابوظبی - تهران به ایران باز میگردد که ساعت 4:10 دقیقه بامداد وارد تهران خواهد شد.
دیدار تیمهای فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض برگزار میشود.
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