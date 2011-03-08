برتری پرگل حریف پرسپولیس مقابل "الرائد"

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان دوشنبه شب تیم فوتبال الاتحاد در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل میزبان الرائد، تیم هشتم جدول رده بندی بود.

الاتحاد که برای نزدیک شدن به صدر جدول به پیروزی در این بازی نیاز داشت، موفق شد با سه گل میهمان خود را درهم بکوبد. برای الاتحاد در این بازی خانگی نایف هزازی (5)، محمد الراشد (43) و مبروک زاید (76 - پنالتی) گلزنی کردند.

با این پیروزی الاتحاد 39 امتیازی شد و اختلاف امتیاز خود با الهلال، صدرنشین جدول را به 6 امتیاز رساند.

الاتحاد عربستان در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات همگروه است. این تیم هفته اول مسابقات را با برتری 3 بریک مقابل پرسپولیس ایران پشت سرگذاشت.

جدول رده بندی:

1- الهلال 45 امتیاز - حریف سپاهان

2- الاتحاد 39 امتیاز - حریف پرسپولیس

3- الاتفاق 35 امتیاز

4- النصر 33 امتیاز - تفاضل گل 13+ - حریف استقلال

5- الشباب 33 امتیاز - تفاضل گل 7+ - حریف ذوب آهن

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13- نجران 14 امتیاز

14- الحزم 6 امتیاز