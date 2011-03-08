جشنواره "صلح و وحدت" به رسمیت شناختن حق کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی رضایی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: ارتباط فرهنگی میان ایرانیان و افراد ساکن کشورهای دیگر شخصیتی والا ایجاد می کند و از آنجا که در این جشنواره کودکان، به عنوان مظهر صلح و دوستی معرفی شده اند این جشنواره از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی افزود: دنیای کودکان دنیای پاک و به دور از هر گونه کینه و عداوت است و با توجه به اینکه جشنواره صلح و وحدت، آینده نگری برای کودکان و به رسمیت شناختن آنها به عنوان سرمایه های کشور است، می تواند در این باره موثر واقع شود.

رضایی در ادامه درباره ضرورت برگزاری این جشنواره در شرایط امروز و هجمه نرم دشمنان، گفت: ما در هر شرایطی با کودکان سر و کار داریم و اینکه آنها را به عنوان نماد صلح و وحدت در نظر گرفته ایم نشان می دهد که مردم ما به صلح و آرامش می اندیشند.

وی ضمن بیان نقش این جشنواره در ایجاد صلح و وحدت میان کودکان و نوجوانان افزود: چنین اتفاقی پیام آور صلح و محبت است و اهمیت به کودکان این پیام را می دهد که ما خواهان جهان بدون کینه هستیم و دوستدار اینکه کودکان در یک محیط شاد و آرام پرورش یابند.

رئیس حوزه هنری استان هرمزگان پیشنهاد کرد: بهتر است از همه اقشار و گروه های مختلف کودکان برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آید.