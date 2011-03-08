دشمن روحانیت و سپاه را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدوی‌نژاد شامگاه دوشنبه در هم اندیشی جامعه مدرسین و سپاه علی بن ابیطالب(ع) در سخنانی با اشاره به بیانات حضرت علی(ع) مبنی بر لزوم هوشیاری در مقابل دشمنان اضافه کرد: ما به عنوان یک سرباز انقلاب دائما باید تهدیدات مقابل خود را مرور کنیم چون تهدیدات است که جهت گیری ماموریت‌ها را به ما نشان خواهد داد.



وی ادامه داد: امروز از آنچه در داخل و خارج مشاهده می‌کنیم می‌بینیم فلش اصلی دشمن به دو رکن اساسی نشانه رفته است؛ یکی روحانیت و دیگری رکن نیروهای انقلابی که در راس آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.



مهدوی‌نژاد بیان کرد: بیشترین هجمه و فشار و تهدیدات متوجه رکن رکین انقلاب یعنی روحانیت و در راس آن ولایت فقیه است زیرا دشمنان در تمام برهه‌های تاریخی انقلاب از این حصن حصین انقلاب یعنی روحانیت در خط امام، سیلی خورده است.



مهدوی‌نژاد اظهار داشت: اگر امروز هم دشمن تیرهای زهرآگین خود را به سوی سپاه نشانه می‌گیرد بدین جهت است که سپاه از این جوهره روحانیت یعنی تبلور ایمان انقلابی که در جان و روح این شجره دمیده شده و از این منبع، کسب فیض می‌کند.



وی تصریح کرد: رزمندگان اسلام با جوهره دین و اسلام توانسته‌اند در سخت‌ترین روزهای دفاع مقدس بایستند و به همه اله‌های دروغین نه بگویند و حتی در همین حنگ نرم نیز علمای راستین و انقلابی پیشقراول بوده‌اند.



جوهره دینی عامل ایستادگی سپاه در مقابل تهدیدات است



مهدوی‌نژاد ابراز داشت: سپاه اگر توانسته در برهه‌های حساس در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و در تهدیدات محکم بایستد به علت این جوهره دینی است.



وی افزود: ایشان در دیدار فرماندهان فرمودند یکی از چیزهایی که سپاه توانسته در بیشتر موارد آن را نشان دهد تشخیص حق از باطل بوده و فتنه‌ها را به صورت فتنه شناخته و همیشه از حق دفاع کرده که دفاع از حق هم نیازمند بصیرت است.



سپاه فتنه‌ها را به درستی تشخیص داده است



مهدوی‌نژاد تصریح داشت: برخی حتی در صدا و سیما حاضر می‌شدند و خود را سرباز ولایت معرفی می‌کردند اما حاضر نبودند از واژه فتنه که رهبری یکسال آن را به کار برده بودند استفاده کنند اما سپاه فتنه‌ها را شناخته و از مقابله با آن عقب نشینی نکرده است.



وی اذعان داشت: امروز اگر سپاه توانسته لوح افتخار را از رهبری دریافت کند به علت اخلاصی است که در مجموعه سپاه موج می‌زند و تبلور دارد و گرنه نمی‌تواند حق را تشخیص دهد‌‌ همان طور که خیلی‌ها نمی‌توانند در فضای غبارآلود فتنه راه را تشخیص دهند.



تاکید بر لزوم ارتباط سپاه و روحانیت



وی با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر سپاه با روحانیون ادامه داد: روحانیت ریسمان محکم الهی است که خداوند در تداوم خط انبیاء و اولیاء به ما عنایت کرده تا در دوران ظلمت و طاغوت بدرخشند و چون ستارگان راه را به ما نشان دهند و در دوران حساس و تعیین کننده دفاع مقدس با حضور و پیام و تحریض و تحریک و تشویقشان و با حضور در قرارگاه‌ها مانند آیات مشکینی و صدوقی آرامش بخش باشند و راه هدایت را نشان دهند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه روحانیت در جریانات غبارآلود فتنه هم راه را نشان دادند ادامه داد: باید دشمن را رصد کنیم و در شرایطی که دشمن تیرهای زهرآلود خود را به این هرم حق نشانه رفته ما باید مراودات بیشتری با روحانیت داشته باشیم تا راه را بهتر پیدا کنیم که البته این خیرخواهی در قلوب همه پاسداران موج می‌زند.



تحکیم ارتباط با علما و مراجع؛ راهبرد فرهنگی سپاه



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) اظهارداشت: یکی از برنامه‌های مهمی که ما برای نیروهای خود در هنگام حضور در قم تدارک می‌بینیم دیدار با علما و مراجع در راستای تقویت ارتباط کارکنان با روحانیت است که همه به آن نیاز داریم.