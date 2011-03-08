جشنواره صلح و وحدت راهی برای مقابله با هجمه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسینی، صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی درباره جشنواره بین المللی صلح و وحدت اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در نهادینه کردن صلح و فرهنگسازی نقش بسزایی دارد و این اقدام یک امر با ارزش و بزرگ است که به جهان اسلام در بالابردن ارزش های انسانی و الهی کمک می کند.

وی درباره ضرورت برگزاری این جشنواره، با اشاره به شرایط کنونی کشورهای اسلامی، گفت: همه تفکر و تلاش دشمن، تهاجم و تکیه بر تفرقه و اختلاف میان مسلمانان است که این موضوع بیداری مردم مسلمان را می طلبد.

حسینی در ادامه سخنانش با بیان اینکه استکبار و غرب از ابتدای انقلاب تاکنون با توجه به اینکه خواستار ضربه زدن به انقلاب و اسلام بوده و این موضوع را به ویژه با تفرقه انداختن میان شیعه و سنی دنبال کرده است، اظهار کرد: این جشنواره می تواند در راستای نابودی تلاش دشمنان تاثیر بسیاری داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: دین ما مجموعه ای از تعالیم الهی است که یکی از همین تعالیم، داشتن وحدت میان شیعه و سنی به شمار می آید و در این باره کشورهای همسایه بیشتر باید گفتگو پرداخت از این رو جشنواره صلح و وحدت می تواند ما را به هدف اسلامی و انسانی که در نظر داریم نزدیک کند و ما را به اهداف مورد نظرمان برساند.

حسینی ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد تداوم برگزاری چنین جشنواره هایی را مطرح کرد و گفت: این جشنواره باید از حالت نمادین خارج شود تا هر چه بیشتر در راستای محتوایی و عملی کردن اهداف اسلامی و انسانی آن گام برداشته شود.