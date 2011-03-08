انقلاب های مردمی منطقه برگشت ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز سه شنبه و در نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دور چهارم با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال اظهارداشت: مردم وفاداری خودشان را ابراز و به همه اعلام کردند که این وفاداری بسیار بجا و جدی بود.

وی با اشاره به اوضاع منطقه و جهان افزود: ما در این سن باید مراقب خیلی چیزها باشیم و خیلی روشن است که اوضاع جهان و منطقه ما در یک وضع جدیدی قرار گرفته است.

رئیس مجلس خبرگان تاکید کرد: در طول عمر ما و قبل از آن هم چنین حرکتی دیده نشده است که سراسر دنیای اسلام را فرا بگیرد و این نشان از موج بیداری مردم و آشنایی آنها با وظایف و مسئولیت های خودشان است.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مجموعه ای از مردم که در صحنه هستند اهداف خوبی دارند اما تفاوت هایی هم دارند ، گفت: این مردم چون پیکره نظام اسلامی هستند اکثریت از مسلمانانی هستند که برای اسلام به میدان می آیند اما با دیدهای مختلف و سلیقه هایی که در اسلام موجود است.

وی تصریح کرد: مردم از وابستگی به خارج و سلطه استکبار جهانی به تنگ آمده اند و عده زیادی از مردم از فساد حاکم بر حکومت هایشان که از دیکتاتوری و فساد سیاسی و اقتصادی، اخلاقی سرچشمه می گیرد به تنگ آمده اند.

وی در ادامه افزود: عده زیادی از مردم وضع موجود کشورشان را تحمل نمی کنند و به نظر می رسد حرکتی که آغاز شده برگشت پذیر نباشد ولی ممکن است فراز و نشیب هایی داشته باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه یک نوع آگاهی عمومی در این حرکت ها دیده می شود که معلول تجربیات طولانی است، تصریح کرد: آنها قدم به قدم خواسته هایشان را مطرح می کنند و در ابتدا خواسته هایشان را به طور عمومی مطرح کرده اند و بعد یک دولت جدید تشکیل شد و آنها آن دولت جدید را هم تحمل نکردند و این روند همانطور که ما در انقلابمان تجربه کردیم ادامه دارد.

هاشمی رفسنجانی افزود: در برخی از کشورها قساوت خیلی زیاد است و حتی با بمباران هوایی مردمشان را می زنند که برای آنها طبیعی است چون هستیشان را در خطر می بینند و این ادامه حیات و تحمل ادامه حیات، ولو کوتاهتر را انتخاب می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: دنیا در حال گذر از وضع موجود است و نتیجه آن را می توان حدس زد اما چون عوامل اصلی در اختیار ما نیست مبهم است که در نهایت چه نتیجه ای به دست می آید.

وی افزود: حتی در جاهایی که حکومتشان بسیار نوپاست و خودشان آن را انتخاب کرده اند مانند عراق مردم به بهانه های دیگری مانند نداشتن آب و برق و اعتراض به اشغالگران نمی خواهند از مردم دیگر عقب باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید صبر کنیم این شرایط طولانی است و مسری می شود گفت: ما قبل از همه اینها یعنی از نیم قرن پیش مبارزه را شروع کردیم و 30 سال است با کمترین هزینه پیروز شدیم.

وی در ادامه با تشریح عوامل پیروی انقلاب اظهار داشت: آن عناصری که در انقلاب ما بود به آن اندازه در انقلاب بلاد اسلامی نیست و انقلاب ما بیش از 90 درصد معلول خواسته دینی مردم بود و چشم ها به امام راحل و روحانیت دوخته شده بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: انقلاب ما فقط از راه آگاه کردن مردم و تبلیغات و ارتباط بود و امام بسیار مناسب آن را رهبری کردند و سپس برای یک دهه آن را به خوبی حفظ کردند.

وی افزود: همه عوامل محدثه انقلاب همان عوامل مبقیه هستند و در کشورهای دیگر هم شبیه این است نه اینکه دقیقا شبیه آن باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بسیج جامعه ما در انقلاب بر اساس اسلام بود تصریح کرد: وقتی بحث اسلام بود حتی اهل سنت با ما اختلافی نداشتند و رهبرانشان با ما همکاری می کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: محور دیگر مکتب اهل بیت بود که نقطه تمرکزش در تشیع بود و مرجعیت شیعه و امام در طول مبارزه مرجع غالب بودند.

وی با تاکید بر تاثیر مرجعیت گفت: تفاوتی که بین آیت الله کاشانی که فردی عالم بود با رهبری امام این بود که امام مرجع بود ولی آیت الله کاشانی این حجیت را نداشت.

وی ادامه داد: آن نیروی عظیم روحانیت که در انقلاب حضور داشت در زمان مشروعیت و نهضت ملی اینگونه نبود که آن هم حاصل تاسیس حوزه علمیه قم و تلاش های آیت الله حائری و آیت الله بروجردی بود و روحانیتی که حالا بالغ شده بود زبان گویای انقلاب بود و ارتباطاتی برقرار کرد که هیچ حزبی نمی تواند این ارتباطات را برقرار کند.

ادامه دارد...