یک طرح آبخیزداری در شهرستان قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین صبح سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان و بهره برداران طرح آبخیزداری روستای حصام آباد از توابع بخش کوهین در شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در این مراسم هدف از اجرای این طرح را حفاظت خاک، کنترل رسوب، کنترل و مهار سیلابها، کاهش خسارات ناشی از سیل، جمع آوری هرزآبها و استفاده آن در فصول آبیاری اعلام کرد.

میرحامد اختری افزود: تغذیه مخازن سفره های آب زیرزمینی، احیا چشمه ها، تقویت پوشش گیاهی مرتعی، ایجاد و افزایش اشتغال و درآمد و ایجاد تفرجگاه برای مردم منطقه و گردشگری از دیگر اهداف اجرای این طرح آبخیزداری است.

وی اظهار داشت: مهمترین فایده اجرای طرحهای آبخیزداری صیانت و تقویت آبهای زیرزمینی است.

اختری از ساکنان روستای حصام آباد خواست از طرحهای آبخیزداری که با هزینه های فراوان ساخته و اجرا می شود محافظت کنند.

به گفته وی برای اجرای این طرح اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و خشکسالی هزینه شده است.

معاون سیاسی فرمانداری شهرستان قزوین نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی برای توسعه و آبادانی روستاها اقدامات خوب و سازنده ای از سوی دولت انجام شده به خصوص در دولت نهم و دهم بیشترین توجه دولت به عمرانی و آبادانی روستاها بوده است.

عسگری افزود: باید قدردان این خدمات ارزنده و بسیار مفید دولت در جهت ارتقای و توسعه روستاها باشیم چرا که این امر موجب جلوگیری از مهاجرت بی رویه جوانان روستایی به شهرها خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حراست از عرصه های طبیعی اجرای طرح های آبخیزداری را گامی موثر در جهت توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی و حفاظت از این عرصه ها برای نسل های آینده عنوان کرد.