فرودگاه اهواز به اسم سردار علی هاشمی نامگذاری می شود

ناصر صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در کارگروه اجتماعی استان خوزستان چندین نام از افراد نام آور استان برای نامگذاری فرودگاه بین المللی اهواز مطرح شد که در نهایت نام سردار شهید علی هاشمی برای نامگذاری تصویب شد.

وی افزود: مقدمات این کار فراهم شده ولی به علت اینکه فرودگاه اهواز بین المللی است موضوع تغییر نام آن باید در کمیته کشوری این طرح مصوب شود و بعد از آن نیز باید این تغییر نام در کمیته بین المللی فرودگاه ها نیز مطرح و تصویب شود.



صفاری ادامه دا: به همین دلیل روند تغییر نام این فرودگاه زمان بر است ولی ما امیدواریم روند این تغییر نام به زودی اجرایی شود تا نام این اسطوره خوزستانی بر تارک فرودگاه بین المللی اهواز بدرخشد.



وی همچنین عنوان کرد: با بنیاد شهید و اداره ارشاد اسلامی خوستانی رایزنیهایی صورت گرفته تا وضعیت ظاهری سالنهای انتظار فرودگاه بین المللی اهواز ار حالت فعلی خارج و مزین به نمادهای بومی استان همانند شهدای جنگ تحمیلی شود تا هرکس وارد این فرودگاه شود احساس کند وارد کربلای ایران شده است.



مدیر کل فرودگاه های خوزستان افزود: همچنین با مذاکرات صورت گرفته قرار است دو کتابخانه کوچک توسط ادارات کتابخانه ها و فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در محل سالنهای انتظار فرودگاه اهواز نصب شود ضمن اینکه برنامه های مناسبی برای ساماندهی به وضعیت ظاهری فرودگاه پیش بینی شده است.



سردا شهید علی هاشمی با آغاز جنگ تحمیلی و در مقطعی که عملیات فتح المبین در حال انجام بود به درخواست فرماندهان وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با جذب و سازماندهی جوانان غیور شهرهای حمیدیه، سوسنگرد و اهواز اقدام به تشکیل تیپ 37نور کرد و شخصا فرماندهی تیپ را برعهده گرفت و با این تیپ تازه تاسیس در عملیات بیت المقدس (آزادسازی خونین شهر) زیر نظر قرارگاه قدس شرکت کرد.



در هجوم آخر نیروهای بعثی به جزیره مجنون به منظور بازپس گیری این جزیره، شهید هاشمی مشغول خدمت در قرارگاه خاتم 2 بود که نیروهای دشمن به وسیله هلی برن در اطراف قرارگاه پیاده شدند. شهید علی هاشمی راه چاره را در این دید که از قرارگاه بیرون برود و وارد هورالعظیم شود و بعد از این دیگر خبری از علی هاشمی نشد اما دوستانی که در آن حادثه حضور داشتند، گفتند که نیروهای بعثی با بالگردهای خود از بالا به رزمندگان که در نیزارها پناه گرفته بودند، تیراندازی می‌کردند.



سرانجام این شهید در جریان تفحص سال قبل سر از خاک بیرون کشید و در بهشت آباد اهواز برای همیشه آرام گرفت.