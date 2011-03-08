پرداخت کمکهای بلاعوض به 11 تعاونی بانوان گلستان

محبوبه فدایی در گفتگو با حبرنگار مهر در گرگان افزود: با مساعدت سرکار خانم درویش خضری مسئول امور بانوان وزارت تعاون در سال جاری به 11 تعاونی بانوان استان بر اساس اولویت های، سرپرست خانوار و فارغ التحصیلان دانشگاهی بصورت بلاعوض مبلغ 100 میلیون ریال پرداخت شد.

وی اظهار داشت: انتخاب و واریز این مبلغ درسال جاری در دو مرحله هرکدام به مبلغ 50 میلیون ریال بوده که دومین مرحله آن درتاریخ بهمن ماه سالجاری صورت گرفت.

وی با اشاره به روند رو به رشد مشارکت بانوان در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد، گفت: استان گلستان در ابتدای سال با هزار 707 تعاونی بانوان رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده بود و اکنون نیز با هزار و 779 تعاونی همچنان جایگاه اولی را حفظ کرده است.



وی افزود: در ثبت تعاونی بانوان نیز استان گلستان با تشکیل و به ثبت رساندن تعاونی در سال 89 به پیشتازی خود در عرصه حضور بانوان ادامه می دهد.



مشاور امور بانوان اداره کل تعاون، این اشتیاق بانوان گلستانی نسبت به حضور و فعالیت در تعاونی ها را نشانه پتانسیل بالای آنان دانست و خاطرنشان کرد: بانوان گلستانی همیشه ثابت کردند که همصدا و همپای مردان در پیشرفت کشور اسلامی خود نقش دارند.