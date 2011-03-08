به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سید اسماعیل اشرف نیا گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره ، از ساعت 15 هجدهم اسفند ماه در سینما نفت آبادان و با حضور مسئولین فرهنگی کشور و 700 نفر از داستان نویسان بسیجی برگزار خواهد شد.



وی با بیان این که نویسندگان شاخصی مانند مجتبی رحماندوست امیر حسین فردی ، حبیب احمدزاده، جهانگیر خسروشاهی، راضیه تجار، سمیرا اصلان پور، سهیلا عبدالحسینی در این مراسم حضور دارند، افزود: از ملاصالح قاری، یکی از پیشکسوتان و اسوه‌های مقاومت و حماسه دراین مراسم تجلیل و زندگی پر افتخار وی به داستان نویسان جوان معرفی خواهد شد.

اشرف نیا در تشریح سایر برنامه‌های مراسم اختتامیه اظهارکرد: در این مراسم از 9 برگزیده به طور خاص تجلیل می‌شود و آثار 13 داستان‌نویس نیز در سه سطح نوجوان، جوان و بزرگسال به عنوان تقدیر شدگان مورد تشویق قرار خواهد گرفت. البته تمامی آثار منتخب و تقدیر شده نیز مانند پنج دوره قبل در یک مجلد منتشر می‌شود.

وی افزود: از 3356 داستانی که از 31 استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده در مرحله استانی از 279 برگزیده تقدیر به عمل آمده و این تقدیر شدگان در کنار سایر داستان‌نویسان منتخب تهران و شهرستان‌ها میهمانان ویژه اختتامیه ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج را تشکیل می‌دهند.

معاون امور انجمن های سازمان بسیج هنرمندان در پایان با اشاره به نسبت موضوعی آثار ارائه شده در این جشنواره گفت: موضوع دفاع مقدس با 56 درصد بالاترین نسبت را در میان آثار داشته و پس از آن داستان های اجتماعی با 27 درصد،داستان انقلاب با 7 درصد ، موضوع آزاد با 6 درصد و بالاخره داستان های سیاسی با نسبت 4 درصد ترکیب موضوعی داستانهای ارسال شده به این جشنواره را تشکیل دادند که از نظر شمارگان نیز استان خراسان رضوی با 527 اثر بالاترین تعداد داستان ارسال شده به دبیرخانه های استانی را به خود اختصاص داد.

آیین اختتامیه، جلسات هم‌اندیشی و کارگاه‌های جانبی ششمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج از 17 تا 19 اسفند ماه در استان خوزستان برگزار خواهد شد و سینما نفت آبادان میزبان مراسم اختتامیه جشنواره است.